Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін нагородив херсонського колаборанта Стремоусова посмертно

Олена РощінаСереда, 9 листопада 2022, 22:31

Президент Російської Федерації Володимир Путін посмертно нагородив одного з лідерів окупаційної влади Херсонської області Кирила Стремоусова "орденом Мужності".

Джерело: указ Путіна на сайті Кремля

Деталі: 9 листопада після повідомлень російських ЗМІ про смерть Стремоусова у ДТП Путін підписав указ про нагородження цього прихильника "руського миру" орденом Мужності.

Дослівно указ: "За мужність та відвагу, виявлені під час виконання службового обов'язку, нагородити орденом Мужності Стремоусова Кирила Сергійовича – заступника голови Військово-цивільної адміністрації Херсонської області (посмертно)".

Цьому передувало: 9 листопада російські ЗМІ повідомили, що Кирило Стремоусов помер у ДТП. Винуватцем аварії нібито був водій вантажівки, броньований автомобіль колаборанта розлетівся під час удару.

Раніше Путін посмертно дав звання Героя Росії клірику Московської єпархії Михайлу Васильєву, який помер на війні в Україні 6 листопада. Цей російський священник за життя заявляв, що якби жінки в Росії більше народжували, їм було б простіше відправляти синів воювати.

Теми: РосіяПутінвійнапропаганда
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Генштабі переконують, що "лінія Вагнера" не зупинить ЗСУ

9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів біля Херсона - Залужний

фотоСБУ затримала блогера "Russia Today", який з України поширював у ЄС фейки про війну

Режим Лукашенка визнав нацистським патріотичне гасло "Жыве Беларусь!"

У Генштабі пояснили план дій у разі повторного наступу РФ з Білорусі

В Україні загинули і отримали поранення понад 100 тисяч російських солдатів – генерал Міллі

Усі новини...
Росія
На Заході все більше схильні до переговорів України й Росії – NBC
Зеленський застеріг РФ: Спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу
У Росії почали блокувати пісню "Червона калина"
Останні новини
15:25
оновленоОбшуки в Довженко-Центрі: СБУ готує підозру колишньому керівництву
15:20
Нові шахрайські схеми в умовах війни: поліція пояснює, як не стати жертвою
15:17
В Києві дерусифікували ще 11 вулиць
15:09
Курс на 10 листопада: готівкове євро подешевшало
14:57
Росіяни викрали з церкви ПЦУ в Енергодарі старовинні ікони - ЦНС
14:48
В Афганістані жінкам заборонили відвідувати парки й атракціони
14:42
Кількість смертей від COVID-19 впала на 90% з початку року – ВООЗ
14:41
Столтенберг: Відступ РФ з Херсона стане ще однією перемогою України
14:12
У Генштабі переконують, що "лінія Вагнера" не зупинить ЗСУ
13:57
Запрацював новий пункт пропуску "Красноїльськ" на кордоні з Румунією
Усі новини...