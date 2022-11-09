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Путин наградил херсонского коллаборанта Стремоусова посмертно

Елена РощинаСреда, 9 ноября 2022, 21:31

Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил одного из лидеров оккупационных властей Херсонской области Кирилла Стремоусова "орденом Мужества".

Источник: указ Путина на сайте Кремля

Детали: 9 ноября после сообщений российских СМИ о смерти Стремоусова в ДТП Путин подписал указ о награждении этого сторонника "русского мира" орденом Мужества.

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Дословно указ: "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя главы Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)".

Этому предшествовало: 9 ноября российские СМИ сообщили, что Кирилл Стремоусов умер в результате ДТП. Виновником аварии якобы был водитель грузовика, бронированный автомобиль коллаборанта разлетелся при ударе. 

Ранее Путин посмертно дал звание Героя России клирику Московской епархии Михаилу Васильеву, который умер на войне в Украине 6 ноября. Этот российский священник при жизни заявлял, что, если бы женщины в России больше рожали, им было бы проще отправлять сыновей воевать.

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Темы: РосcияПутинвойнапропаганда
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