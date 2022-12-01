День ЧС-22: Японія виборола путівку в плей-оф, Бельгія та Німеччина вилетіли

Вболівальники виконують гімн Японії перед початком ЧС з футболу в Катарі, фото AFP via Getty Images

У дванадцятий день Чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі чотири команди поїхали додому – Бельгія, Канада, Німеччина та Коста-Ріка.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Першими зустрічалися Бельгія та Хорватія у грі на виліт, при чому хорватів влаштовувала нічия, а бельгійцям потрібна була лише перемога. Гра була рівною, команди не відкривали рахунок – і зірковий склад Бельгії після 0:0 полетів додому.

У наступному матчі грали Марокко проти Канади. Канадці грали слабше, хоч і багато контролювали м'яч, та не завдали жодного удару по воротах суперника і справедливо програла африканцям 2:1 та вилетіла з Мундіаля.

Марокко – у плей-оф з першого місця в групі.

Увечері відбулися дійсно сенсаційні поєдинки. Японія, пропустивши першою, забила ще два голи та виборола шанс на гру в плей-оф. Навіть попри те, що іспанці тотально контролювали м'яч, японці змогли втримати перемогу 2:1.

У паралельному матчі Коста-Ріка дала бій одному з фаворитів та розчарувань турніру Німеччині. Гравці з центральної Америки навіть мали змогу виграти та вийти у плей-оф, але потім здали позиції до 2:4.

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Японія та Іспанія гратимуть у плей-оф, Німеччина, попри усі очікування, вилітає з турніру.