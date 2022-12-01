День ЧМ-22: Япония завоевала путевку в плей-офф, Бельгия и Германия вылетели
В двенадцатый день Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре четыре команды поехали домой – Бельгия, Канада, Германия и Коста-Рика.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Первыми встречались Бельгия и Хорватия в игре на вылет, причем хорватов устраивала ничья, а бельгийцам нужна была только победа. Игра была равной, команды не открывали счет – и звездный состав Бельгии после 0:0 улетел домой.
В следующем матче играли Марокко против Канады. Канадцы играли слабее, хоть и много контролировали мяч, но не нанесли ни одного удара по воротам соперника и справедливо проиграли африканцам 2:1 и вылетели с Мундиаля.
Марокко – в плей-офф с первого места в группе.
Вечером состоялись действительно сенсационные поединки. Япония, пропустив первой, забила еще два гола и завоевала шанс на игру в плей-офф. Даже несмотря на то, что испанцы тотально контролировали мяч, японцы смогли удержать победу 2:1.
В параллельном матче Коста-Рика дала бой одному из фаворитов и разочарований турнира Германии. Игроки из центральной Америки даже имели возможность выиграть и выйти в плей-офф, но потом сдали позиции до 2:4.
Япония и Испания будут играть в плей-офф, Германия, несмотря на все ожидания, вылетает из турнира.