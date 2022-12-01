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День ЧМ-22: Япония завоевала путевку в плей-офф, Бельгия и Германия вылетели

Роман ПетренкоЧетверг, 1 декабря 2022, 23:05
Болельщики исполняют гимн Японии перед началом ЧМ по футболу в Катаре, фото AFP via Getty Images

В двенадцатый день Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре четыре команды поехали домой – Бельгия, Канада, Германия и Коста-Рика.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Первыми встречались Бельгия и Хорватия в игре на вылет, причем хорватов устраивала ничья, а бельгийцам нужна была только победа. Игра была равной, команды не открывали счет – и звездный состав Бельгии после 0:0 улетел домой.

В следующем матче играли Марокко против Канады. Канадцы играли слабее, хоть и много контролировали мяч, но не нанесли ни одного удара по воротам соперника и справедливо проиграли африканцам 2:1 и вылетели с Мундиаля.

Марокко – в плей-офф с первого места в группе.

Вечером состоялись действительно сенсационные поединки. Япония, пропустив первой, забила еще два гола и завоевала шанс на игру в плей-офф. Даже несмотря на то, что испанцы тотально контролировали мяч, японцы смогли удержать победу 2:1.

В параллельном матче Коста-Рика дала бой одному из фаворитов и разочарований турнира Германии. Игроки из центральной Америки даже имели возможность выиграть и выйти в плей-офф, но потом сдали позиции до 2:4.

ВИДЕО ДНЯ

Япония и Испания будут играть в плей-офф, Германия, несмотря на все ожидания, вылетает из турнира.

Темы: футболчемпионат мираспорт
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