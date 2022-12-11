В областях РФ, що межують з Україною, заборонили феєрверки, щоб не лякати росіян
У Курській області, що межує з Україною, майже на 2 місяці заборонили запуск феєрверків, щоб не лякати жителів регіону, у Бєлгородській області заборону ввели до 21 грудня.
Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова
Пряма мова Старовойта: "Ухвалили рішення заборонити в Курській області продаж і запуск феєрверків із 12 грудня і до кінця січня. Це пов'язано з необхідністю забезпечити безпеку і спокій курян".
Деталі: Губернатор нагадав, що "в регіоні зберігається "жовтий рівень" терористичної небезпеки", і нібито всі сили влади "спрямовані на те, щоб не допустити вчинення терористичних актів на території області".
У Бєлгородській області заборону на запуск петард і феєрверків продовжили поки до 21 грудня.
Також у регіоні скасували муніципальні та обласні закупівлі елементів новорічного оформлення населених пунктів – для прикраси використають старе новорічне оздоблення. Самі святкування, за словами Гладкова, скасовувати не планують.
Що було раніше: Кремль наказав місцевій владі РФ святкувати Новий рік скромно, але нагадуючи про "героїзм" окупантів.
Передісторія:
- Під ранок 6 грудня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. За його словами, внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.
- Влада Курської області Росії після пожежі на аеродромі в Курську вирішила скасувати заняття у двох школах і продовжила на 2 тижні жовтий рівень терористичної небезпеки.
- Пізніше в Курській області почали будувати оборонні споруди – у полях встановили бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона", зробили земляні насипи і викопали рови.
- Наприкінці листопада губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що у Бєлгородській області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України.
- Пізніше Гладков повідомив про початок формування батальйонів територіальної оборони, які у разі потреби готові будуть "захищати" область.