В областях РФ, що межують з Україною, заборонили феєрверки, щоб не лякати росіян

У Курській області, що межує з Україною, майже на 2 місяці заборонили запуск феєрверків, щоб не лякати жителів регіону, у Бєлгородській області заборону ввели до 21 грудня.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова

Пряма мова Старовойта: "Ухвалили рішення заборонити в Курській області продаж і запуск феєрверків із 12 грудня і до кінця січня. Це пов'язано з необхідністю забезпечити безпеку і спокій курян".

Деталі: Губернатор нагадав, що "в регіоні зберігається "жовтий рівень" терористичної небезпеки", і нібито всі сили влади "спрямовані на те, щоб не допустити вчинення терористичних актів на території області".

У Бєлгородській області заборону на запуск петард і феєрверків продовжили поки до 21 грудня.

Також у регіоні скасували муніципальні та обласні закупівлі елементів новорічного оформлення населених пунктів – для прикраси використають старе новорічне оздоблення. Самі святкування, за словами Гладкова, скасовувати не планують.

Що було раніше: Кремль наказав місцевій владі РФ святкувати Новий рік скромно, але нагадуючи про "героїзм" окупантів.

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