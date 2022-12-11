Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В граничащих с Украиной областях РФ запретили фейерверки, чтобы не пугать россиян

Ирина БалачукВоскресенье, 11 декабря 2022, 09:29
В граничащих с Украиной областях РФ запретили фейерверки, чтобы не пугать россиян

В Курской области, граничащей с Украиной, почти на 2 месяца запретили запуск фейерверков, чтобы не пугать жителей региона, В Белгородской области запрет введен до 21 декабря.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова

Прямая речь Старовойта: "Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян".

Реклама:

Детали: Губернатор напомнил, что "в регионе сохраняется "желтый уровень" террористической опасности", и якобы все силы властей "направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области".

В Белгородской области запрет на запуск петард и фейерверков продлен пока до 21 декабря.

Также в регионе отменили муниципальные и областные закупки элементов новогоднего оформления населенных пунктов – для украшения используют старые новогодние украшения. Сами празднования, по словам Гладкова, отменять не планируют.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Кремль приказал местным властям РФ праздновать Новый год скромно, но напоминая о "героизме" оккупантов.

Предыстория:

Темы: Росcиявойнаграницапразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: