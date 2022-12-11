Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В граничащих с Украиной областях РФ запретили фейерверки, чтобы не пугать россиян

Ирина БалачукВоскресенье, 11 декабря 2022, 10:29

В Курской области, граничащей с Украиной, почти на 2 месяца запретили запуск фейерверков, чтобы не пугать жителей региона, В Белгородской области запрет введен до 21 декабря.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова

Прямая речь Старовойта: "Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян".

Детали: Губернатор напомнил, что "в регионе сохраняется "желтый уровень" террористической опасности", и якобы все силы властей "направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области".

В Белгородской области запрет на запуск петард и фейерверков продлен пока до 21 декабря.

Также в регионе отменили муниципальные и областные закупки элементов новогоднего оформления населенных пунктов – для украшения используют старые новогодние украшения. Сами празднования, по словам Гладкова, отменять не планируют.

Что было раньше: Кремль приказал местным властям РФ праздновать Новый год скромно, но напоминая о "героизме" оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Росcиявойнаграницапразднования
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Словакия готова передать Украине МиГ-29, приготовления могут начать в ближайшее время

В энергосистеме сохраняется дефицит мощности, непогода усложняет ремонтные работы – Укрэнерго

"Бавовна" в Сватово: оккупанты курили в общежитии – Гайдай

фотоСБУ задержала коллаборанта, который сбывал награбленное оккупантами имущество

видео, обновленоПод Москвой опять горит ТЦ: площадь пожара – 10 тыс квадратов

ВСУ поразили 9 пунктов управления врага – Генштаб

Все новости...
Росcия
Гирлянду с Зеленским повесили на елку в центре Твери – СМИ
Россияне уничтожили служебные автомобили энергетиков в Херсоне - ОВА
Оккупанты усилили мобилизацию людей в ОРЛО - Гайдай
Последние новости
12:47
Twitter восстанавливает функцию подписки Blue: для пользователей Apple плата выросла
12:43
фотоРоссияне обстреляли Херсон из РСЗО и артиллерии: есть погибшая и раненые
12:36
Словакия готова передать Украине МиГ-29, приготовления могут начать в ближайшее время
12:23
подкастПочему они воруют? Драгоценности Украины россияне хотели утащить даже в Амстердаме
12:21
Совместные учения РФ и Беларуси проходят на отдалении от границы с Украиной - ГПСУ
12:13
Запугивание украинских дипломатов: окровавленный пакет прислали посольству в Греции
11:52
В энергосистеме сохраняется дефицит мощности, непогода усложняет ремонтные работы – Укрэнерго
11:52
Глава Ровенщины Виталий Коваль: Белорусы либо примыкают к нам, либо идут по известному адресу
11:52
Минобороны РФ собирает баяны для отправки мобилизованным: хотят укрепить боевой дух
11:52
"Бавовна" в Сватово: оккупанты курили в общежитии – Гайдай
Все новости...