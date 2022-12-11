В граничащих с Украиной областях РФ запретили фейерверки, чтобы не пугать россиян

В Курской области, граничащей с Украиной, почти на 2 месяца запретили запуск фейерверков, чтобы не пугать жителей региона, В Белгородской области запрет введен до 21 декабря.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова

Прямая речь Старовойта: "Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян".

Детали: Губернатор напомнил, что "в регионе сохраняется "желтый уровень" террористической опасности", и якобы все силы властей "направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области".

В Белгородской области запрет на запуск петард и фейерверков продлен пока до 21 декабря.

Также в регионе отменили муниципальные и областные закупки элементов новогоднего оформления населенных пунктов – для украшения используют старые новогодние украшения. Сами празднования, по словам Гладкова, отменять не планируют.

Что было раньше: Кремль приказал местным властям РФ праздновать Новый год скромно, но напоминая о "героизме" оккупантов.

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