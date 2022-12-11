В граничащих с Украиной областях РФ запретили фейерверки, чтобы не пугать россиян
В Курской области, граничащей с Украиной, почти на 2 месяца запретили запуск фейерверков, чтобы не пугать жителей региона, В Белгородской области запрет введен до 21 декабря.
Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова
Прямая речь Старовойта: "Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян".
Детали: Губернатор напомнил, что "в регионе сохраняется "желтый уровень" террористической опасности", и якобы все силы властей "направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области".
В Белгородской области запрет на запуск петард и фейерверков продлен пока до 21 декабря.
Также в регионе отменили муниципальные и областные закупки элементов новогоднего оформления населенных пунктов – для украшения используют старые новогодние украшения. Сами празднования, по словам Гладкова, отменять не планируют.
Что было раньше: Кремль приказал местным властям РФ праздновать Новый год скромно, но напоминая о "героизме" оккупантов.
Предыстория:
- Под утро 6 декабря губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что в российском городе Курск произошел пожар на аэродроме. По его словам, в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
- Власти Курской области России после пожара на аэродроме в Курске решили отменить занятия в двух школах и продлили на 2 недели желтый уровень террористической опасности.
- Позже в Курской области начали строить оборонительные сооружения – в полях установили бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона", сделали земляные насыпи и выкопали рвы.
- В конце ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области России строят оборонительную "засечную черту", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины.
- Позже Гладков сообщил о начале формирования батальонов территориальной обороны, которые в случае необходимости готовы будут "защищать" область.