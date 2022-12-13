В скандальном ОАСК отреагировали на ликвидацию суда

В ликвидированном Окружном административном суде Киева заявили, что решение парламента принесет вред украинцам, которые "будут лишены доступа к правосудию".

Источник: пресс-служба ликвидированного ОАСК

Дословно: "Верховная Рада приняла законопроект 5369 о ликвидации ОАСК и образовании Киевского городского окружного административного суда.

Такое решение не соответствует положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени".

Детали: В суде утверждают, что наибольший вред от такого решения почувствуют украинцы, которые "будут лишены доступа к правосудию".

Также там пожаловались, что десятки тысяч дел ОАСК, будут переданы сначала в Киевский окружной административный суд, а затем в Киевский городской окружной административный суд.

И каждый раз рассмотрение дел будет начинаться сначала, поэтому процесс затянется.

ВИДЕО ДНЯ

В ОАСК заявили, что всегда имели высокий процент удовлетворенных исков: "С начала года процент обеспечения был на уровне 78-82%, а это значит, что каждые 8 из 10 исков суд рассмотрел в пользу истцов".

13 декабря нардепы проголосовали за ликвидацию скандального Окружного административного суда города Киева и создание Киевского городского окружного административного суда.

В то же время, согласно ст. 10 закона "О правовом режиме военного положения" в период действия военного положения полномочия судов не могут быть прекращены.

Несмотря на решение парламента, все судьи бывшего ОАСК имеют статус судьи. Уволить их может только Высший совет правосудия, а он пока неполномочен.

А пока судьи продолжают получать судейское вознаграждение, хотя и не будут осуществлять правосудие.

Между тем занять должность в другом суде они также не могут.

Предыстория:

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 как "неотложный", однако вывод комитета ВР о его ликвидации через 1,5 года совпал с неделей, когда Госдеп США наложил санкции на скандального главу ОАСК Павла Вовка.

12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда".

В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за взятки.

В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями, как отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправность действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка".

В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".

Читайте также: Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда