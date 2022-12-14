Кличко заступився за відстороненого мера Чернігова

Очільник столиці Віталій Кличко вважає обвинувачення влади до мера Чернігова Владислава Атрошенка в порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів вибірковим правосуддям.

Джерело: Кличко в соцмережах

Пряма мова: "Друзі! Те, що відбувається навколо мера Чернігова Владислава Атрошенка виглядає як вибіркове правосуддя та політична історія.



Відсторонення від посади мера міста через суд, за адміністративне порушення – це прецедент. Вперше в історії незалежної України.



В нинішній ситуації, коли розв’язання стількох проблем лягло саме на плечі місцевої влади, всі повинні працювати спільно! Без жодних політичних протиборств".

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Деталі: За словами Кличка, Україна вже довела, що вона – європейська держава, тож не повинна згортати ті демократичні досягнення, над якими так довго і складно працювала.

Нагадаємо: Кличко сам має напружені стосунки з владою. Детальніше про нещодавній конфлікт стосовно роботи так званих пінктів Незламності читайте "Як Зеленський і Кличко посварились через "пункти незламності". Що кажуть в ОП, у мерії та в інших регіонах"

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