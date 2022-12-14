Кличко заступився за відстороненого мера Чернігова

Очільник столиці Віталій Кличко вважає обвинувачення влади до мера Чернігова Владислава Атрошенка в порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів вибірковим правосуддям.

Джерело: Кличко в соцмережах

Пряма мова: "Друзі! Те, що відбувається навколо мера Чернігова Владислава Атрошенка виглядає як вибіркове правосуддя та політична історія.



Відсторонення від посади мера міста через суд, за адміністративне порушення – це прецедент. Вперше в історії незалежної України.



В нинішній ситуації, коли розв’язання стількох проблем лягло саме на плечі місцевої влади, всі повинні працювати спільно! Без жодних політичних протиборств".





Деталі: За словами Кличка, Україна вже довела, що вона – європейська держава, тож не повинна згортати ті демократичні досягнення, над якими так довго і складно працювала.

Нагадаємо: Кличко сам має напружені стосунки з владою. Детальніше про нещодавній конфлікт стосовно роботи так званих пінктів Незламності читайте "Як Зеленський і Кличко посварились через "пункти незламності". Що кажуть в ОП, у мерії та в інших регіонах"

Передісторія:

У вересні НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів та про корупцію щодо Атрошенка. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Атрошенко використовував службовий автомобіль в інтересах своєї сім'ї. При цьому було використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.

Водночас, петиція на сайті президента з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути президент.

2 липня меру Чернігова Владиславу Атрошенку вдруге не дозволили перетнути кордон. Він збирався взяти участь у конференції з відновлення України, що мала відбутися 4 липня у Швейцарії.

Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув меру Чернігова, що місто обійдеться і без нього.

Атрошенко заявив, що підлеглі президента намагаються усунути його від управління містом і попросив Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію.