Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко заступився за відстороненого мера Чернігова

Валентина РоманенкоСереда, 14 грудня 2022, 11:03
Кличко заступився за відстороненого мера Чернігова
фото з сайту міськради Чернігова

Очільник столиці Віталій Кличко вважає обвинувачення влади до мера Чернігова Владислава Атрошенка в порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів вибірковим правосуддям.

Джерело: Кличко в соцмережах

Пряма мова: "Друзі! Те, що відбувається навколо мера Чернігова Владислава Атрошенка виглядає як вибіркове правосуддя та політична історія.
 
Відсторонення від посади мера міста через суд, за адміністративне порушення – це прецедент. Вперше в історії незалежної України.
 
В нинішній ситуації, коли розв’язання стількох проблем лягло саме на плечі місцевої влади, всі повинні працювати спільно! Без жодних політичних протиборств".

Реклама:


 
Деталі: За словами Кличка, Україна вже довела, що вона – європейська держава, тож не повинна згортати ті демократичні досягнення, над якими так довго і складно працювала.

Нагадаємо: Кличко сам має напружені стосунки з владою. Детальніше про нещодавній конфлікт стосовно роботи так званих пінктів Незламності читайте "Як Зеленський і Кличко посварились через "пункти незламності". Що кажуть в ОП, у мерії та в інших регіонах"

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У вересні НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів та про корупцію щодо Атрошенка. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Атрошенко використовував службовий автомобіль в інтересах своєї сім'ї. При цьому було використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.
  • Водночас, петиція на сайті президента з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути президент.
  • 2 липня меру Чернігова Владиславу Атрошенку вдруге не дозволили перетнути кордон. Він збирався взяти участь у конференції з відновлення України, що мала відбутися 4 липня у Швейцарії.
  • Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув меру Чернігова, що місто обійдеться і без нього.
  • Атрошенко заявив, що підлеглі президента намагаються усунути його від управління містом і попросив Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію.

Теми: ЧернігівВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Чернігів
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові
Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили
Боррель про атаку РФ на Чернігів: Боягузливий удар по цивільних
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: