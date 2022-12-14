Кличко вступился за отстраненного мэра Чернигова

Глава столицы Виталий Кличко считает обвинения властей к мэру Чернигова Владиславу Атрошенко в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов выборочным правосудием.

Источник: Кличко в соцсетях

Прямая речь: "Друзья! То, что происходит вокруг мэра Чернигова Владислава Атрошенко выглядит как избирательное правосудие и политическая история.



Отстранение от должности мэра города через суд, за административное нарушение - это прецедент. Впервые в истории независимой Украины.



В нынешней ситуации, когда решение стольких проблем легло именно на плечи местной власти, все должны работать сообща! Без всяких политических противоборств".

Детали: По словам Кличко, Украина уже доказала, что она - европейское государство, поэтому не должна сворачивать те демократические достижения, над которыми так долго и сложно работала.

Напомним: Кличко сам имеет напряженные отношения с властью. Подробнее о недавнем конфликте относительно работы так называемых пунктов Незламности читайте "Как Зеленский и Кличко поссорились из-за "пунктов несокрушимости". Что говорят в ОП, в мэрии и в других регионах"

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