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Кличко вступился за отстраненного мэра Чернигова

Валентина РоманенкоСреда, 14 декабря 2022, 12:03
фото с сайта горсовета Чернигова

Глава столицы Виталий Кличко считает обвинения властей к мэру Чернигова Владиславу Атрошенко в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов выборочным правосудием.

Источник: Кличко в соцсетях

Прямая речь: "Друзья! То, что происходит вокруг мэра Чернигова Владислава Атрошенко выглядит как избирательное правосудие и политическая история.
 
Отстранение от должности мэра города через суд, за административное нарушение - это прецедент. Впервые в истории независимой Украины.
 
В нынешней ситуации, когда решение стольких проблем легло именно на плечи местной власти, все должны работать сообща! Без всяких политических противоборств".

Детали: По словам Кличко, Украина уже доказала, что она - европейское государство, поэтому не должна сворачивать те демократические достижения, над которыми так долго и сложно работала.

Напомним: Кличко сам имеет напряженные отношения с властью. Подробнее о недавнем конфликте относительно работы так называемых пунктов Незламности читайте "Как Зеленский и Кличко поссорились из-за "пунктов несокрушимости". Что говорят в ОП, в мэрии и в других регионах"

Предыстория

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  • В сентябре НАПК составило протокол о конфликте интересов и о коррупции в отношении Атрошенко. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Атрошенко использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи. При этом было использовано 200 л бензина, расходы на который возместили из городского бюджета.
  • В то же время, петиция с требованием прекратить политическое давление на Атрошенко, размещенная на сайте президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть президент.
  • 2 июля мэру Чернигова Владиславу Атрошенко во второй раз не разрешили пересечь границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая должна была состояться 4 июля в Швейцарии.
  • Позже замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него.
  • Атрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом и попросил Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.

Темы: ЧерниговВиталий Кличко
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