Кличко вступился за отстраненного мэра Чернигова
Глава столицы Виталий Кличко считает обвинения властей к мэру Чернигова Владиславу Атрошенко в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов выборочным правосудием.
Источник: Кличко в соцсетях
Прямая речь: "Друзья! То, что происходит вокруг мэра Чернигова Владислава Атрошенко выглядит как избирательное правосудие и политическая история.
Отстранение от должности мэра города через суд, за административное нарушение - это прецедент. Впервые в истории независимой Украины.
В нынешней ситуации, когда решение стольких проблем легло именно на плечи местной власти, все должны работать сообща! Без всяких политических противоборств".
Детали: По словам Кличко, Украина уже доказала, что она - европейское государство, поэтому не должна сворачивать те демократические достижения, над которыми так долго и сложно работала.
Напомним: Кличко сам имеет напряженные отношения с властью. Подробнее о недавнем конфликте относительно работы так называемых пунктов Незламности читайте "Как Зеленский и Кличко поссорились из-за "пунктов несокрушимости". Что говорят в ОП, в мэрии и в других регионах"
Предыстория
- В сентябре НАПК составило протокол о конфликте интересов и о коррупции в отношении Атрошенко. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Атрошенко использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи. При этом было использовано 200 л бензина, расходы на который возместили из городского бюджета.
- В то же время, петиция с требованием прекратить политическое давление на Атрошенко, размещенная на сайте президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть президент.
- 2 июля мэру Чернигова Владиславу Атрошенко во второй раз не разрешили пересечь границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая должна была состояться 4 июля в Швейцарии.
- Позже замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него.
- Атрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом и попросил Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.