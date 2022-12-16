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У Запорізькій області 15 влучань – ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 16 грудня 2022, 10:23
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Влада Запорізької області повідомила про 15 влучань російських ракет, наслідки атаки уточнюються.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Наразі відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби".

Деталі: Він закликав мешканців приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури.

Передісторія:

Теми: Запорізька областьвійна
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