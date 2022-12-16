У Запорізькій області 15 влучань – ОВА
П'ятниця, 16 грудня 2022, 09:23
Влада Запорізької області повідомила про 15 влучань російських ракет, наслідки атаки уточнюються.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram
Пряма мова Старуха: "Наразі відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби".
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Деталі: Він закликав мешканців приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури.
Передісторія:
- Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.
- У Харкові і на Дніпропетровщині пролунали вибухи. У Києві пролунали вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах.
- У Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.
- Низка ділянок залізниці в Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена внаслідок черової масованої російської атаки по енергооб'єктах.
- Джерела УП повідомили, що Росія лише до 09:00 випустила 72 ракети по Україні.
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