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У Запорізькій області 15 влучань – ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 16 грудня 2022, 09:23
У Запорізькій області 15 влучань – ОВА
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Влада Запорізької області повідомила про 15 влучань російських ракет, наслідки атаки уточнюються.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Наразі відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби".

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Деталі: Він закликав мешканців приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури.

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Теми: Запорізька областьвійна
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