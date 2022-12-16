В Запорожской области 15 попаданий – ОВА
Пятница, 16 декабря 2022, 09:23
Власти Запорожской области сообщили о 15 попаданиях российских ракет, последствия атаки уточняются.
Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram
Прямая речь Старуха: "Сейчас известно о полутора десятках прилетов российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все соответствующие службы".
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Детали: Он призвал жителей приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры.
Предыстория:
- Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
- В Харькове и на Днепропетровщине прогремели взрывы. В Киеве прогремели взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.
- В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, под завалами могут быть люди.
- Ряд участков железной дороги в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен в результате массовой российской атаки по энергообъектам.
- Источники УП сообщили, что Россия только до 09:00 выпустила 72 ракеты по Украине.
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