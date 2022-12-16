В Запорожской области 15 попаданий – ОВА

Власти Запорожской области сообщили о 15 попаданиях российских ракет, последствия атаки уточняются.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Сейчас известно о полутора десятках прилетов российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все соответствующие службы".

Детали: Он призвал жителей приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры.

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