Білорусь масово підняла в повітря винищувачі і літак дальньої радіолокації – ЗМІ

Моніторингова група проєкту "Беларускі Гаюн" повідомила про масовий зліт винищувачів у Білорусі, зокрема і МіГа, який може нести "Кинджали"; в Україні в цей час триває повітряна тривога і лунають вибухи в різних регіонах.

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що винищувачі в Білорусі почали піднімати після 10 ранку 16 грудня.

Зокрема:

о 10:04 у Мачулищах злетів літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з реєстраційним номером RF-93966,

о 10:02 у Барановичах злетів винищувач,

о 10:13 у Ліді – штурмовик Су-25.

о 10:23 у Мачулищах злетів МіГ-31К ПКС РФ із реєстраційним номером RF-92215,

о 10:29 у Барановичах – ще один винищувач (не МіГ).

Згодом моніторингова група повідомила про зліт ще двох винищувачів у Барановичах – об 11:07 та об 11:10.

"Беларускі Гаюн" припускає, що літаки в Ліді піднімають через зліт літака А-50 і ракетні обстріли України з самого ранку.

Чому це важливо: Літак типу А-50 призначений для виявлення, супроводу і визначення державної приналежності повітряних, наземних та морських цілей, видачі інформації про них на командні пункти автоматизованих систем управління, наведення винищувачів на повітряні цілі і літаків фронтової авіації на наземні та морські цілі.

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Зокрема, такий літак може "засікати", де розташовані системи ППО або де підняті в повітря українські винищувачі, коли вони реагують на ракетну атаку.

А-50 працює у парі зі стратегічними бомбардувальниками та тактичними винищувачами, які можуть "полювати" на українську ППО.

У понеділок у Білорусь планує прилетіти президент Росії Володимир Путін.

Що було раніше: 14 грудня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління Збройних сил РФ, він призначений для супроводу повітряних і надводних цілей.

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