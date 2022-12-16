Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білорусь масово підняла в повітря винищувачі і літак дальньої радіолокації – ЗМІ

Ірина БалачукП'ятниця, 16 грудня 2022, 09:47
Білорусь масово підняла в повітря винищувачі і літак дальньої радіолокації – ЗМІ
МіГ-31К. Фото ілюстративне з Telegram "Беларускі Гаюн"

Моніторингова група проєкту "Беларускі Гаюн" повідомила про масовий зліт винищувачів у Білорусі, зокрема і МіГа, який може нести "Кинджали"; в Україні в цей час триває повітряна тривога і лунають вибухи в різних регіонах.

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що винищувачі в Білорусі почали піднімати після 10 ранку 16 грудня. 

Реклама:

Зокрема:

  • о 10:04 у Мачулищах злетів літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з реєстраційним номером RF-93966,
  • о 10:02 у Барановичах злетів винищувач,
  • о 10:13 у Ліді – штурмовик Су-25.
  • о 10:23 у Мачулищах злетів МіГ-31К ПКС РФ із реєстраційним номером RF-92215,
  • о 10:29 у Барановичах – ще один винищувач (не МіГ).

Згодом моніторингова група повідомила про зліт ще двох винищувачів у Барановичах – об 11:07 та об 11:10.   

"Беларускі Гаюн" припускає, що літаки в Ліді піднімають через зліт літака А-50 і ракетні обстріли України з самого ранку.

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: Літак типу А-50 призначений для виявлення, супроводу і визначення державної приналежності повітряних, наземних та морських цілей, видачі інформації про них на командні пункти автоматизованих систем управління, наведення винищувачів на повітряні цілі і літаків фронтової авіації на наземні та морські цілі.

Зокрема, такий літак може "засікати", де розташовані системи ППО або де підняті в повітря українські винищувачі, коли вони реагують на ракетну атаку.

А-50 працює у парі зі стратегічними бомбардувальниками та тактичними винищувачами, які можуть "полювати" на українську ППО.

У понеділок у Білорусь планує прилетіти президент Росії Володимир Путін.

Що було раніше: 14 грудня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління Збройних сил РФ, він призначений для супроводу повітряних і надводних цілей.

Передісторія:

Теми: Білорусьавіавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: