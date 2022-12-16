Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь масово підняла в повітря винищувачі і літак дальньої радіолокації – ЗМІ

Ірина БалачукП'ятниця, 16 грудня 2022, 10:47
МіГ-31К. Фото ілюстративне з Telegram "Беларускі Гаюн"

Моніторингова група проєкту "Беларускі Гаюн" повідомила про масовий зліт винищувачів у Білорусі, зокрема і МіГа, який може нести "Кинджали"; в Україні в цей час триває повітряна тривога і лунають вибухи в різних регіонах.

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що винищувачі в Білорусі почали піднімати після 10 ранку 16 грудня. 

Зокрема:

  • о 10:04 у Мачулищах злетів літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з реєстраційним номером RF-93966,
  • о 10:02 у Барановичах злетів винищувач,
  • о 10:13 у Ліді – штурмовик Су-25.
  • о 10:23 у Мачулищах злетів МіГ-31К ПКС РФ із реєстраційним номером RF-92215,
  • о 10:29 у Барановичах – ще один винищувач (не МіГ).

Згодом моніторингова група повідомила про зліт ще двох винищувачів у Барановичах – об 11:07 та об 11:10.   

"Беларускі Гаюн" припускає, що літаки в Ліді піднімають через зліт літака А-50 і ракетні обстріли України з самого ранку.

Чому це важливо: Літак типу А-50 призначений для виявлення, супроводу і визначення державної приналежності повітряних, наземних та морських цілей, видачі інформації про них на командні пункти автоматизованих систем управління, наведення винищувачів на повітряні цілі і літаків фронтової авіації на наземні та морські цілі.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, такий літак може "засікати", де розташовані системи ППО або де підняті в повітря українські винищувачі, коли вони реагують на ракетну атаку.

А-50 працює у парі зі стратегічними бомбардувальниками та тактичними винищувачами, які можуть "полювати" на українську ППО.

У понеділок у Білорусь планує прилетіти президент Росії Володимир Путін.

Що було раніше: 14 грудня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління Збройних сил РФ, він призначений для супроводу повітряних і надводних цілей.

Передісторія:

Теми: Білорусьавіавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Глава ЦРУ: Росія на цей момент не налаштована на реальні переговори

Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $38 млрд – Білий дім

Генерал Ходжес прокоментував можливість наступу Росії в лютому

Померли ще двоє поліцейських, які підірвалися на Херсонщині: жертв стало 6

Зеленського просять ветувати закон про посилення відповідальності для військових

ЄС ввів санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб із Росії: ЗС, судді, партії, дочки Кадирова

Усі новини...
Білорусь
Режим Лукашенка засудив двох українців за нібито шпигунство на користь СБУ
Війська, які були на кордоні з Україною, повертаються на базу – Міноборони Білорусі
Генштаб оцінив ризики наступу з Білорусі
Останні новини
10:38
У Миколаєві зупинили усі тролейбуси та трамваї
10:34
Чехія додатково придбає 10 французьких гаубиць Caesar
10:23
Для прокладання маршрутів для ракет росіяни вивчають і соцмережі – Повітряні сили
10:12
Глава ЦРУ: Росія на цей момент не налаштована на реальні переговори
10:10
Анджеліна Джолі пішла з посади посла доброї волі ООН у справах біженців
09:57
КНДР випробувала новий двигун для розробки міжконтинентальної балістичної ракети
09:41
ОВА: за добу росіяни обстріляли десять українських областей
09:18
Росія змінила місце запуску іранських дронів, бо вважає Крим вразливим - розвідка Британії
09:04
У Києві всім повернули воду, але третина досі без світла – Кличко
08:40
Зеленський скептично оцінив розмови Макрона і Путіна
Усі новини...