Білорусь масово підняла в повітря винищувачі і літак дальньої радіолокації – ЗМІ
Моніторингова група проєкту "Беларускі Гаюн" повідомила про масовий зліт винищувачів у Білорусі, зокрема і МіГа, який може нести "Кинджали"; в Україні в цей час триває повітряна тривога і лунають вибухи в різних регіонах.
Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram
Деталі: Повідомляється, що винищувачі в Білорусі почали піднімати після 10 ранку 16 грудня.
Зокрема:
- о 10:04 у Мачулищах злетів літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з реєстраційним номером RF-93966,
- о 10:02 у Барановичах злетів винищувач,
- о 10:13 у Ліді – штурмовик Су-25.
- о 10:23 у Мачулищах злетів МіГ-31К ПКС РФ із реєстраційним номером RF-92215,
- о 10:29 у Барановичах – ще один винищувач (не МіГ).
Згодом моніторингова група повідомила про зліт ще двох винищувачів у Барановичах – об 11:07 та об 11:10.
"Беларускі Гаюн" припускає, що літаки в Ліді піднімають через зліт літака А-50 і ракетні обстріли України з самого ранку.
Чому це важливо: Літак типу А-50 призначений для виявлення, супроводу і визначення державної приналежності повітряних, наземних та морських цілей, видачі інформації про них на командні пункти автоматизованих систем управління, наведення винищувачів на повітряні цілі і літаків фронтової авіації на наземні та морські цілі.
Зокрема, такий літак може "засікати", де розташовані системи ППО або де підняті в повітря українські винищувачі, коли вони реагують на ракетну атаку.
А-50 працює у парі зі стратегічними бомбардувальниками та тактичними винищувачами, які можуть "полювати" на українську ППО.
У понеділок у Білорусь планує прилетіти президент Росії Володимир Путін.
Що було раніше: 14 грудня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління Збройних сил РФ, він призначений для супроводу повітряних і надводних цілей.
Передісторія:
- Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.
- У Харкові і на Дніпропетровщині пролунали вибухи. У Києві пролунали вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах.
- У Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.
- Низка ділянок залізниці в Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена внаслідок черової масованої російської атаки по енергооб'єктах.
- Джерела УП повідомили, що Росія лише до 09:00 випустила 72 ракети по Україні.