Беларусь массово подняла в воздух истребители и самолет дальней радиолокации – СМИ
Мониторинговая группа проекта "Беларускі Гаюн" сообщила о массовом взлете истребителей в Беларуси, в частности и МиГа, который может нести "Кинжалы"; в Украине в это время продолжается воздушная тревога и звучат взрывы в разных регионах.
Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram
Детали: Сообщается, что истребители в Беларуси начали поднимать после 10 утра 16 декабря.
В частности:
- в 10:04 в Мачулищах взлетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966,
- в 10:02 в Барановичах взлетел истребитель,
- в 10:13 в Лиде – штурмовик Су-25.
- в 10:23 в Мачулищах взлетел МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92215,
- в 10:29 в Барановичах – еще один истребитель (не МиГ).
Позже мониторинговая группа сообщила о взлете еще двух истребителей в Барановичах – в 11:07 и в 11:10.
"Беларускі Гаюн" предполагает, что самолеты в Лиде поднимают из-за взлёта ДРЛО А-50 и ракетных обстрелов Украины с самого утра.
Почему это важно: Самолет типа А-50 предназначен для обнаружения, сопровождения и определения государственной принадлежности воздушных, наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.
В частности, такой самолет может "засекать", где расположены системы ПВО или где подняты в воздух украинские истребители, когда они реагируют на ракетную атаку.
А-50 работает в паре со стратегическими бомбардировщиками и тактическими истребителями, которые могут "охотиться" на украинскую ПВО.
В понедельник в Беларусь планирует прилететь президент России Владимир Путин.
Что было раньше: 14 декабря стало известно, что в Беларусь прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Вооруженных сил РФ, он предназначен для сопровождения воздушных и надводных целей.
Предыстория:
- Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
- В Харькове и на Днепропетровщине прогремели взрывы. В Киеве прогремели взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.
- В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, под завалами могут быть люди.
- Ряд участков железной дороги в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен в результате массовой российской атаки по энергообъектам.
- Источники УП сообщили, что Россия только до 09:00 выпустила 72 ракеты по Украине.