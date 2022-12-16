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Беларусь массово подняла в воздух истребители и самолет дальней радиолокации – СМИ

Ирина БалачукПятница, 16 декабря 2022, 09:47
Беларусь массово подняла в воздух истребители и самолет дальней радиолокации – СМИ
МиГ-31К. Фото иллюстративное из Telegram "Беларускі Гаюн"

Мониторинговая группа проекта "Беларускі Гаюн" сообщила о массовом взлете истребителей в Беларуси, в частности и МиГа, который может нести "Кинжалы"; в Украине в это время продолжается воздушная тревога и звучат взрывы в разных регионах.

Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Сообщается, что истребители в Беларуси начали поднимать после 10 утра 16 декабря.

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В частности:

  • в 10:04 в Мачулищах взлетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966,
  • в 10:02 в Барановичах взлетел истребитель,
  • в 10:13 в Лиде – штурмовик Су-25.
  • в 10:23 в Мачулищах взлетел МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92215,
  • в 10:29 в Барановичах – еще один истребитель (не МиГ).

Позже мониторинговая группа сообщила о взлете еще двух истребителей в Барановичах – в 11:07 и в 11:10.    

"Беларускі Гаюн" предполагает, что самолеты в Лиде поднимают из-за взлёта ДРЛО А-50 и ракетных обстрелов Украины с самого утра.

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Почему это важно: Самолет типа А-50 предназначен для обнаружения, сопровождения и определения государственной принадлежности воздушных, наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.

В частности, такой самолет может "засекать", где расположены системы ПВО или где подняты в воздух украинские истребители, когда они реагируют на ракетную атаку.

А-50 работает в паре со стратегическими бомбардировщиками и тактическими истребителями, которые могут "охотиться" на украинскую ПВО.

В понедельник в Беларусь планирует прилететь президент России Владимир Путин.

Что было раньше: 14 декабря стало известно, что в Беларусь прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Вооруженных сил РФ, он предназначен для сопровождения воздушных и надводных целей.

Предыстория: 

Темы: Беларусьавиавойна
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