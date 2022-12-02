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Путін і Лукашенко домовились про нову зустріч в грудні

П'ятниця, 2 грудня 2022, 11:59
Фото: РИА Новости

Президент держави агресора Владімір Путін і самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко провели телефонну розмову і домовились про нову зустріч у грудні.

Про це повідомив підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого", пише "Європейська правда".

Путін і Лукашенко "обговорили міжнародний порядок денний та обстановку, координацію спільних дій" і домовились провести у грудні зустріч для обговорення "практичних питань реалізації союзного будівництва та економічних питань", йдеться у повідомленні.

Починаючи з 24 лютого в українському і незалежному білоруському медіаполі не вщухає дискусія про те, чи вступить армія Білорусі у війну проти України.

За ці дев'ять місяців було безліч повідомлень про те, що така операція готується або незабаром розпочнеться. Однак вони досі не підтвердилися. Читайте на сайті ЄП про те, чому формат участі Білорусі у війні проти України вже не залежить від Лукашенка.

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Теми: ПутінЛукашенко
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