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День ЧС-22: Південна Корея обіграла Португалію, Уругвай поїхав додому

Роман ПетренкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 23:04
суарес, фото getty

Тринадцятий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі вкотре нас здивував – Південна Корея обіграла Португалію, а Уругвай, попри впевнену перемогу, покидає турнір.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: 2 грудня – останній день групового етапу чемпіонату. З завтрашнього дня почнеться фінальна стадія, де команди гратимуть по одній грі на виліт.

У п’ятницю вдень зустрілися Португалія з Південною Кореєю та Гана з Уругваєм. Достроково далі пройшли лише португальці, інші три команди боролися за вихід у плей-оф.

Матч Уругваю з Ганою ще до початку був драматичним та довгоочікуваним.

Саме 12 років тому (на Чемпіонаті світу 2010) між цими командами відбулася дуже емоційна зустріч. При рахунку 1:1 Гана била по пустих воротах і мала забивати, але нападник уругвайців Луїс Суарес вибив м’яч руками. Він отримав червону, Гана не реалізувала пенальті, а вже через пів години програла матч. Після цього Суарес став національним героєм в Уругваї та ворогом в Африці.

Матч 2 грудня був непростим, проте Уругвай грав впевненіше та заслужив перемогу 0:2 – спершу відбив пенальті, потім забив два голи.

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Але цього не вистачило для перемоги, їм потрібен був ще один гол. Пролунав фінальний свисток – гравці команди полізли битися до суддів, Суарес плаче, Уругвай, як і Гана, їде додому.

У паралельному матчі Південна Корея провела історичний матч. Пропустивши на 5 хвилині, корейці вже за 20 хвилин відігралися, а в додатковому часі другого тайму вибороли перемогу 2:1, тим самим вийшовши у плей–оф та вирішивши долю Уругваю.

Перемога Південної Кореї хоч і сенсаційна, але по грі – команда більше, ніж португальці, атакувала, хоч і менше тримала м’яч.

У вечірньому матчі Бразилія зустрілася з Камеруном, і африканцям для виходу в наступну стадію потрібна була власна перемога та поразка Швейцарії.

Свою роботу вони зробили на відмінно.

Бразильці, хоч і були на голову сильнішими, пропустили від Камеруну 0:1. На жаль, африканці навіть з такою грою, не пройшли далі.

У паралельному матчі був вирішальний бій між Швейцарією та Сербією – обидві команди виходили у плей-оф у разі перемоги.

Серби пропустили першими, але вже за 15 хвилин вели в рахунку 2:1.

Швейцарія відігралася за декілька хвилин, а одразу після перерви повела в рахунку – 3:2.

До кінця матчу серби не змогли відігратися і завершують свій шлях на Мундіалі.

За даними ЗМІ, Джердан Шакірі - перший в історії швейцарець, який забив на трьох Чемпіонатах світу.

Теми: чемпіонат світуфутбол
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