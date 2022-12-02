День ЧМ-22: Южная Корея обыграла Португалию, Уругвай уехал домой

Тринадцатый день Чемпионата мира 2022 в Катаре в очередной раз нас удивил - Южная Корея обыграла Португалию, а Уругвай несмотря на победу покидает турнир.

Источник: "Украинская правда"

Детали: 2 декабря - последний день группового этапа чемпионата. С завтрашнего дня начнется финальная стадия, где команды будут играть по одной игре на вылет.

В пятницу днем встретились Португалия с Южной Кореей и Гана с Уругваем. Досрочно дальше прошли только португальцы, остальные три команды боролись за выход в плей-офф.

Матч Уругвая с Ганой еще до начала был драматичным и долгожданным.

Именно 12 лет назад (на Чемпионате мира 2010) между этими командами состоялась очень эмоциональная встреча. При счете 1:1 Гана била по пустым воротам и должна была забивать, но нападающий уругвайцев Луис Суарес выбил мяч руками. Он получил красную, Гана не реализовала пенальти, а уже через полчаса проиграла матч. После этого Суарес стал национальным героем в Уругвае и врагом в Африке.

Матч 2 декабря был непростым, однако Уругвай играл увереннее и заслужил победу 0:2 - сначала отразил пенальти, затем забил два гола.

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Но этого не хватило для победы, им нужен был еще один гол. Прозвучал финальный свисток - игроки команды полезли драться к судьям, Суарес плачет, Уругвай, как и Гана, едет домой.

В параллельном матче Южная Корея провела исторический матч. Пропустив на 5 минуте, корейцы уже через 20 минут отыгрались, а в дополнительном времени второго тайма одержали победу 2:1, тем самым выйдя в плей-офф и решив судьбу Уругвая.

Победа Южной Кореи хоть и сенсационная, но по игре - команда больше, чем португальцы, атаковала, хотя и меньше держала мяч.

В вечернем матче Бразилия встретилась с Камеруном, и африканцам для выхода в следующую стадию нужна была собственная победа и поражение Швейцарии.

Свою работу они сделали на отлично.

Бразильцы, хоть и были на голову сильнее, пропустили от Камеруна 0:1. К сожалению, африканцы даже с такой игрой, не прошли дальше.

В параллельном матче был решающий бой между Швейцарией и Сербией - обе команды выходили в плей-офф в случае победы.

Сербы пропустили первыми, но уже через 15 минут вели в счете 2:1.

Швейцария отыгралась за несколько минут, а сразу после перерыва повела в счете - 3:2.

До конца матча сербы не смогли отыграться и завершают свой путь на Мундиале.

По данным СМИ, Джердан Шакири - первый в истории швейцарец, забивший на трех Чемпионатах мира.