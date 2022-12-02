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Зеленський з’їздив до Переяслава й розповів студентам про дезінформацію РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 23:16
Зеленський у Переяславі 2 грудня, фото ОП

Під час робочої поїздки у Київську область президент Володимир Зеленський узяв участь у культурно-мистецькому форумі "Сковорода 300".

Джерело: сайт президента

 
Зеленський у Переяславі 2 грудня, фото ОП

Деталі: Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами університету Григорія Сковороди в Переяславі, до яких у форматі відеозв'язку долучилися студенти й викладачі Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди та Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Спілкуючись зі студентами, Зеленський висловив думку, що Україні не варто відповідати на пропаганду з боку Росії, бо таким чином ми її суб’єктизуємо. А після того, як РФ вторгалася на територію України, катувала та вбивала людей, вона більше не суб’єкт.

За словами президента, складно боротися з пропагандою в Росії, але треба боротися з російською дезінформацією на території України. На його переконання, щоб боротися з інформаційним впливом РФ на українське суспільство, РНБО ухвалила рішення про припинення діяльності окремих телеканалів, які фінансувалися з Росії.

 

Крім того, на думку президента, потрібно розвивати українські університети та науку, адже це також інформаційна боротьба. Це стосується й духовної сфери у нашій країні.

"І якщо хтось підтримує війну в Україні, він точно не проукраїнський і обрав іншу державу", – констатував він.

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"Все це дуже правильні, справедливі демократичні кроки, які держава повинна робити, а суспільство – підтримувати. Я думаю, що суспільство це також розуміє", – додав Зеленський.

Теми: ЗеленськийКиївська областьстуденти
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