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Руководитель СБУ о взрыве на Крымском мосту: ФСБ задержала уже 22 россиянина, их пытают

Валентина РоманенкоСреда, 21 декабря 2022, 11:19
Руководитель СБУ о взрыве на Крымском мосту: ФСБ задержала уже 22 россиянина, их пытают
Василий Малюк. скриншот

Руководитель Службы безопасности Василий Малюк говорит, что по всем канонам ведения войны Украина должна была перерезать такой логистический путь врага, как Крымский мост, в то же время подробности события можно будет обнародовать после победы нашей страны в войне.

Источник: и.о. председателя СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"

Прямая речь: "В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства, обычаями ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать там логистику врагу.

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Вместе с тем сегодня вам в целом я не могу каким-то образом это прокомментировать и рассказать какие-то детали. Со временем все станет известно".

Детали: В то же время в псевдоследствии РФ по взрыву на Крымском мосту, по данным Малюка, задержаны уже 22 гражданина России. Россияне пытают их и проводят полиграфические исследования.

"Будем наблюдать на что они выйдут. Все детали мы узнаем после нашей победы", - добавил руководитель СБУ.

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Предыстория:

  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
  • По данным источников УП, за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.
  • Российский диктатор признал, что РФ уничтожает объекты украинской энергетики и оставляет миллионы украинцев без коммуникаций (света, тепла, воды) в отместку за подрыв Крымского моста.

Темы: СБУвойна
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