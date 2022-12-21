Руководитель СБУ о взрыве на Крымском мосту: ФСБ задержала уже 22 россиянина, их пытают
Руководитель Службы безопасности Василий Малюк говорит, что по всем канонам ведения войны Украина должна была перерезать такой логистический путь врага, как Крымский мост, в то же время подробности события можно будет обнародовать после победы нашей страны в войне.
Источник: и.о. председателя СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"
Прямая речь: "В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства, обычаями ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать там логистику врагу.
Вместе с тем сегодня вам в целом я не могу каким-то образом это прокомментировать и рассказать какие-то детали. Со временем все станет известно".
Детали: В то же время в псевдоследствии РФ по взрыву на Крымском мосту, по данным Малюка, задержаны уже 22 гражданина России. Россияне пытают их и проводят полиграфические исследования.
"Будем наблюдать на что они выйдут. Все детали мы узнаем после нашей победы", - добавил руководитель СБУ.
Предыстория:
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
- По данным источников УП, за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.
- Российский диктатор признал, что РФ уничтожает объекты украинской энергетики и оставляет миллионы украинцев без коммуникаций (света, тепла, воды) в отместку за подрыв Крымского моста.