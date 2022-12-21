Руководитель СБУ о взрыве на Крымском мосту: ФСБ задержала уже 22 россиянина, их пытают

Руководитель Службы безопасности Василий Малюк говорит, что по всем канонам ведения войны Украина должна была перерезать такой логистический путь врага, как Крымский мост, в то же время подробности события можно будет обнародовать после победы нашей страны в войне.

Источник: и.о. председателя СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"

Прямая речь: "В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства, обычаями ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать там логистику врагу.

Вместе с тем сегодня вам в целом я не могу каким-то образом это прокомментировать и рассказать какие-то детали. Со временем все станет известно".

Детали: В то же время в псевдоследствии РФ по взрыву на Крымском мосту, по данным Малюка, задержаны уже 22 гражданина России. Россияне пытают их и проводят полиграфические исследования.

"Будем наблюдать на что они выйдут. Все детали мы узнаем после нашей победы", - добавил руководитель СБУ.

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