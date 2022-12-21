Малюк об УПЦ МП: Мы должны вычистить среду вражеских кротов в рясах
Служба безопасности Украины продолжит расследовать деятельность вражеских агентов, которые действуют под прикрытием церковной деятельности.
Источник: и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"
Прямая речь: "Мы должны вычистить всю среду вражеских "кротов" в рясах. У нас нет никакого предвзятого отношения. Но если человек в рясе и с кадилом - это не является смягчающим обстоятельством при совершении преступления, как и отягчающим.
Например, корректировщик в рясе, которого недавно обменяли. Он корректировал огонь по мирным кварталам. Ему дал суд 12 лет. Мы его поменяли, он уже поехал к врагу, подтвердив свою принадлежность к их спецслужбам. Что он имеет общего с Богом, мне интересно?".
Детали: В отношении церковников, по данным Малюка, сейчас есть более 50 уголовных производств, 19 подозрений и 5 приговоров суда.
На вопрос, почему СБУ так долго медлила с разоблачением "филиала ФСБ" в УПЦ МП руководитель СБУ ответил философски: "Всему свое время".
Предыстория:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- В тот же день Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
- Позже СБУ обнародовала список из 10 лиц, связанных с УПЦ МП, которые попали под санкции.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях.
- Синод Украинской православной церкви Московского патриархата обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разблокировать деятельность подсанкционных епархий, а также потребовал публичных извинений от "Квартала 95" и "1+1" за шутки о религии.