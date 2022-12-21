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Малюк об УПЦ МП: Мы должны вычистить среду вражеских кротов в рясах

Валентина РоманенкоСреда, 21 декабря 2022, 13:32
Малюк об УПЦ МП: Мы должны вычистить среду вражеских кротов в рясах
Василий Малюк. фото СБУ

Служба безопасности Украины продолжит расследовать деятельность вражеских агентов, которые действуют под прикрытием церковной деятельности.

Источник: и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"

Прямая речь: "Мы должны вычистить всю среду вражеских "кротов" в рясах. У нас нет никакого предвзятого отношения. Но если человек в рясе и с кадилом - это не является смягчающим обстоятельством при совершении преступления, как и отягчающим.

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Например, корректировщик в рясе, которого недавно обменяли. Он корректировал огонь по мирным кварталам. Ему дал суд 12 лет. Мы его поменяли, он уже поехал к врагу, подтвердив свою принадлежность к их спецслужбам. Что он имеет общего с Богом, мне интересно?".

Детали: В отношении церковников, по данным Малюка, сейчас есть более 50 уголовных производств, 19 подозрений и 5 приговоров суда.

На вопрос, почему СБУ так долго медлила с разоблачением "филиала ФСБ" в УПЦ МП руководитель СБУ ответил философски: "Всему свое время".

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Темы: церковьСБУ
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