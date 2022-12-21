Комісія завершила прийом документів на директора НАБУ: є 78 кандидатів

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ 20 грудня завершила прийом документів на цю посаду, всього подалося 78 осіб.

Дослівно: Facebook-сторінка комісії

Дослівно: "20 грудня закінчився прийом документів для участі в конкурсі на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України.

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Всього комісія отримала документи 78 заявників".

Деталі: Серед 78 заявників нардеп "Слуги народу" Юлія Яцик, 18 працівників НАБУ, 11 працівників прокуратури, 11 держслужбовців, 8 військових, 6 адвокатів.

На посаду подалися 7 жінок і 71 чоловік. Наймолодшому кандидату 32 роки, а найстаршому - 60.

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Зокрема, претендують на посаду радник Міністра внутрішніх справ Єгор Бодров (або ж його повний тезка); заступник голови Київської обладміністрації Віталій Власюк; екскерівник управління спецрозслідувань ГПУ, яке займалось справами Майдану, Сергій Горбатюк; один з колишніх керівників АРМА Андрій Потьомкін; адвокат, який, наприклад, захищав Борислава Розенблата у "бурштиновій справі", Олексій Шевчук; чинний очільник департаменту війни в ОГП Юрій Бєлоусов; глава Донецької ОВА або ж його повний тезка Павло Кириленко; голова Держінспекції архітектури та містобудування або ж його повний тезка Семен Кривонос.

Комісія також опублікувала прізвища, імена та по батькові осіб, які подали документи та кількість отриманих файлів від кожного заявника.

Зі списком можна ознайомитися за посиланням.

На засіданні комісії 22 грудня комісія планує розглянути питання ухвалення рішення про допущення або недопущення кандидатів до участі у конкурсі на підставі поданих документів, а також оголошено про наступний етап конкурсу – тестування кандидатів на знання законодавства.

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