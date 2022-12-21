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Комиссия завершила прием документов на директора НАБУ: есть 78 кандидатов

Алена МазуренкоСреда, 21 декабря 2022, 16:59
Комиссия завершила прием документов на директора НАБУ: есть 78 кандидатов
фото: НАБУ

Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ 20 декабря завершила прием документов на эту должность, всего подалось 78 человек.

Дословно: Facebook-страница комиссии

Дословно: "20 декабря закончился прием документов для участия в конкурсе на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Всего комиссия получила документы 78 заявителей".

Детали: Среди 78 заявителей нардеп "Слуги народа" Юлия Яцык, 18 работников НАБУ, 11 работников прокуратуры, 11 госслужащих, 8 военных, 6 адвокатов. 

На должность подались 7 женщин и 71 мужчина. Самому молодому кандидату 32 года, а самому старшему - 60.

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В частности, претендуют на должность советник Министра внутренних дел Егор Бодров (или его полный тезка); заместитель председателя Киевской обладминистрации Виталий Власюк; экс-руководитель управления спецрасследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергей Горбатюк; один из бывших руководителей АРМА Андрей Потемкин; адвокат, который, например, защищал Борислава Розенблата в "янтарном деле", Алексей Шевчук; действующий глава департамента войны в ОГП Юрий Белоусов; глава Донецкой ОГА или его полный тезка Павел Кириленко; глава Госинспекции архитектуры и градостроительства или же его полный тезка Семен Кривонос.

 

Комиссия также опубликовала фамилии, имена и отчества лиц, подавших документы и количество полученных файлов от каждого заявителя.

Со списком можно ознакомиться по ссылке.

На заседании комиссии 22 декабря комиссия планирует рассмотреть вопрос принятия решения о допущении или недопущении кандидатов к участию в конкурсе на основании представленных документов, а также объявлено о следующем этапе конкурса - тестирование кандидатов на знание законодательства.

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Предыстория:

  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.
  • Конкурс должен был состояться весной. Антикоррупционщики ранее предостерегали, что действующая власть попытается затянуть этот процесс.
  • В начале августа глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что команда президента готовится сорвать конкурс на директора НАБУ, на что указывает зарегистрированный "слугой народа" Андреем Клочко законопроект, устанавливающий новые требования к кандидатам на должность и ограничения относительно участия в конкурсе.
  • 5 сентября послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность законопроектом № 7654, который упраздняет требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.
  • 7 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект относительно установления ограничений для назначения директора НАБУ, отказавшись от скандального проекта закона № 7654, который вызвал беспокойство у "Группы семи".

Темы: НАБУ
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