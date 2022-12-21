Комиссия завершила прием документов на директора НАБУ: есть 78 кандидатов

Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ 20 декабря завершила прием документов на эту должность, всего подалось 78 человек.

Дословно: Facebook-страница комиссии

Дословно: "20 декабря закончился прием документов для участия в конкурсе на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Всего комиссия получила документы 78 заявителей".

Детали: Среди 78 заявителей нардеп "Слуги народа" Юлия Яцык, 18 работников НАБУ, 11 работников прокуратуры, 11 госслужащих, 8 военных, 6 адвокатов.

На должность подались 7 женщин и 71 мужчина. Самому молодому кандидату 32 года, а самому старшему - 60.

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В частности, претендуют на должность советник Министра внутренних дел Егор Бодров (или его полный тезка); заместитель председателя Киевской обладминистрации Виталий Власюк; экс-руководитель управления спецрасследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергей Горбатюк; один из бывших руководителей АРМА Андрей Потемкин; адвокат, который, например, защищал Борислава Розенблата в "янтарном деле", Алексей Шевчук; действующий глава департамента войны в ОГП Юрий Белоусов; глава Донецкой ОГА или его полный тезка Павел Кириленко; глава Госинспекции архитектуры и градостроительства или же его полный тезка Семен Кривонос.

Комиссия также опубликовала фамилии, имена и отчества лиц, подавших документы и количество полученных файлов от каждого заявителя.

Со списком можно ознакомиться по ссылке.

На заседании комиссии 22 декабря комиссия планирует рассмотреть вопрос принятия решения о допущении или недопущении кандидатов к участию в конкурсе на основании представленных документов, а также объявлено о следующем этапе конкурса - тестирование кандидатов на знание законодательства.

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