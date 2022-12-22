Після Зеленського в Бахмуті Путін раптом заявив, що щодня зустрічається з військовими

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що кожного дня бачиться з російськими військовими, які беруть участь у загарбницькій війні проти України.

Джерело: Путін на зустрічі з кремлівським журналістським пулом

Пряма мова: "Я щодня зустрічаюся з військовими, щодня".

Реклама:

Деталі: При цьому російський диктатор цинічно заявив, що ціль Росії - "захист людей в Україні".

Ватажок окупантів вкотре сказав кремлівським пропагандистам, що війна з Україною "вимушений і необхідний захід", а окупанти нібито "діють гідно".

Путін стверджує, що в Росії вже є багато героїв так званої "СВО", а деякі імена озвучать пізніше, проте сам так і не назвав жодного окупанта.

ВІДЕО ДНЯ

Примітно, що російський лідер, цитуючи неназваного чиновника Московії, називає причиною "втрати України" Галичину. За його словами, галичани "дуже агресивні" і собою "пригнітили" "мовчазних" проросійських колаборантів.

Окупант вважає, що "націоналісти" в України прийшли до влади і "по-варварськи" витіснили "російську культуру і мову".

Путін визнав, що ніхто в Україні не хоче "об'єднання" з окупантами, але, за його словами, цього дуже хочуть росіяни.

Чому це важливо: Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський ошелешив пропагандистів раптовим візитом у Бахмут, найгарячішу точку війни з російськими загарбниками. На наступний день Зеленський відправився з офіційним візитом у Вашингтон.

Після цього у Кремлі заявили, що Путін також був нібито на "передовій", проте там відмовилися повідомити, де саме побував президент РФ.

Згодом виявилося, що "передова" для Путіна це російський Ростов-на-Дону.

До цього міністерство оборони РФ відзвітувало, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу перевірив "передові позиції російських підрозділів". Однак з'ясувалося, що міністр оборони також був за десятки кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо: