Після Зеленського в Бахмуті Путін раптом заявив, що щодня зустрічається з військовими
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що кожного дня бачиться з російськими військовими, які беруть участь у загарбницькій війні проти України.
Джерело: Путін на зустрічі з кремлівським журналістським пулом
Пряма мова: "Я щодня зустрічаюся з військовими, щодня".
Деталі: При цьому російський диктатор цинічно заявив, що ціль Росії - "захист людей в Україні".
Ватажок окупантів вкотре сказав кремлівським пропагандистам, що війна з Україною "вимушений і необхідний захід", а окупанти нібито "діють гідно".
Путін стверджує, що в Росії вже є багато героїв так званої "СВО", а деякі імена озвучать пізніше, проте сам так і не назвав жодного окупанта.
Примітно, що російський лідер, цитуючи неназваного чиновника Московії, називає причиною "втрати України" Галичину. За його словами, галичани "дуже агресивні" і собою "пригнітили" "мовчазних" проросійських колаборантів.
Окупант вважає, що "націоналісти" в України прийшли до влади і "по-варварськи" витіснили "російську культуру і мову".
Путін визнав, що ніхто в Україні не хоче "об'єднання" з окупантами, але, за його словами, цього дуже хочуть росіяни.
Чому це важливо: Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський ошелешив пропагандистів раптовим візитом у Бахмут, найгарячішу точку війни з російськими загарбниками. На наступний день Зеленський відправився з офіційним візитом у Вашингтон.
Після цього у Кремлі заявили, що Путін також був нібито на "передовій", проте там відмовилися повідомити, де саме побував президент РФ.
Згодом виявилося, що "передова" для Путіна це російський Ростов-на-Дону.
До цього міністерство оборони РФ відзвітувало, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу перевірив "передові позиції російських підрозділів". Однак з'ясувалося, що міністр оборони також був за десятки кілометрів від лінії фронту.
Нагадаємо:
- Незважаючи на заяви про закінчення часткової мобілізації, російський диктатор Володимир Путін доручив сформувати робочу групу щодо підготовки новобранців і доповідати йому щомісяця про мобілізацію.
- Іноді російський диктатор збирає у Москві окупантів та колаборантів та вручає їм нагороди.
- Щодо інших "зустрічей" з військовими РФ, то кілька тижнів тому він зустрічався нібито з "матерями" військових. Згодом росЗМІ впізнали у жінках держслужбовців.
- Ще раніше він заявляв що нібито сам спілкується по телефону з військовими, які зараз воюють проти України, та їздив на полігон, де тренували мобілізованих.