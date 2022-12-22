После Зеленского в Бахмуте Путин вдруг заявил, что ежедневно встречается с военными
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что каждый день видится с российскими военными, которые участвуют в захватнической войне против Украины.
Источник: Путин на встрече с кремлевским журналистским пулом
Прямая речь: "Я каждый день встречаюсь с военными, каждый день".
Детали: При этом российский диктатор цинично заявил, что цель России - "защита людей в Украине".
Главарь оккупантов в очередной раз сказал кремлевским пропагандистам, что война с Украиной "вынужденная и необходимая мера", а оккупанты якобы "действуют достойно".
Путин утверждает, что в России уже есть много героев так называемой "СВО", а некоторые имена озвучат позже, однако сам не назвал ни одного оккупанта.
Примечательно, что российский лидер, цитируя неназванного чиновника Московии, называет причиной "потери Украины" Галичину. По его словам, галичане "очень агрессивны" и собой "подавили" "молчаливых" пророссийских коллаборантов.
Оккупант считает, что "националисты" в Украине пришли к власти и "варварски" вытеснили "российскую культуру и язык".
Путин признал, что никто в Украине не хочет "объединения" с оккупантами, но, по его словам, этого очень хотят россияне.
Почему это важно: Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский ошарашил пропагандистов внезапным визитом в Бахмут, самую горячую точку войны с российскими захватчиками. На следующий день Зеленский отправился с официальным визитом в Вашингтон.
После этого в Кремле заявили, что Путин также был якобы на "передовой", однако там отказались сообщить, где именно побывал президент РФ.
Впоследствии оказалось, что "передовая" для Путина это российский Ростов-на-Дону.
До этого министерство обороны РФ отчиталось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Однако выяснилось, что министр обороны также был за десятки километров от линии фронта.
Напомним:
- Несмотря на заявления об окончании частичной мобилизации, российский диктатор Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по подготовке новобранцев и докладывать ему ежемесячно о мобилизации.
- Иногда российский диктатор собирает в Москве оккупантов и коллаборационистов и вручает им награды.
- Что касается других "встреч" с военными РФ, то несколько недель назад он встречался якобы с "матерями" военных. Впоследствии росСМИ узнали в женщинах госслужащих.
- Еще раньше он заявлял, что якобы сам общается по телефону с военными, которые сейчас воюют против Украины, и ездил на полигон, где тренировали мобилизованных.