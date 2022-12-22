После Зеленского в Бахмуте Путин вдруг заявил, что ежедневно встречается с военными

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что каждый день видится с российскими военными, которые участвуют в захватнической войне против Украины.

Источник: Путин на встрече с кремлевским журналистским пулом

Прямая речь: "Я каждый день встречаюсь с военными, каждый день".

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Детали: При этом российский диктатор цинично заявил, что цель России - "защита людей в Украине".

Главарь оккупантов в очередной раз сказал кремлевским пропагандистам, что война с Украиной "вынужденная и необходимая мера", а оккупанты якобы "действуют достойно".

Путин утверждает, что в России уже есть много героев так называемой "СВО", а некоторые имена озвучат позже, однако сам не назвал ни одного оккупанта.

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Примечательно, что российский лидер, цитируя неназванного чиновника Московии, называет причиной "потери Украины" Галичину. По его словам, галичане "очень агрессивны" и собой "подавили" "молчаливых" пророссийских коллаборантов.

Оккупант считает, что "националисты" в Украине пришли к власти и "варварски" вытеснили "российскую культуру и язык".

Путин признал, что никто в Украине не хочет "объединения" с оккупантами, но, по его словам, этого очень хотят россияне.

Почему это важно: Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский ошарашил пропагандистов внезапным визитом в Бахмут, самую горячую точку войны с российскими захватчиками. На следующий день Зеленский отправился с официальным визитом в Вашингтон.

После этого в Кремле заявили, что Путин также был якобы на "передовой", однако там отказались сообщить, где именно побывал президент РФ.

Впоследствии оказалось, что "передовая" для Путина это российский Ростов-на-Дону.

До этого министерство обороны РФ отчиталось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Однако выяснилось, что министр обороны также был за десятки километров от линии фронта.

Напомним: