Четвертого обвинувачуваного у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова звільнили з-під варти – ЗМІ

Переяславський міський районний суд звільнив з-під варти Івана Приходька, обвинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Тепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Видання повідомляє, що причиною зміни запобіжного заходу стало рішення Європейського суду з прав людини, який визнав неналежними умови перебування Приходька в СІЗО, а термін перебування в ув'язненні – надмірним. Також ЄСПЛ зобов’язав державу відшкодувати Приходьку понад 9 тисяч євро.

Про зміну запобіжного заходу для Приходька просили прокурори – вперше за майже 3,5 роки. Обвинувачення клопотало про цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета, але через нестачу пристроїв в правоохоронних органах суд обмежився цілодобовим домашнім арештом без браслета. Також Приходька зобов’язали повідомляти суд про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон та утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими.

Пряма мова прокурора Максима Дергачова: "Оскільки Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини, то відповідно до статті 46 конвенції, рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання. При цьому ЄСПЛ не визнав незаконним саме тримання під вартою. Європейський суд визнає порушенням конвенції подальше утримання Приходька під вартою. Це рішення не може бути оскаржене нами, оскільки в ЄСПЛ немає апеляційної чи касаційної інстанції".

Більше деталей: З позовом до ЄСПЛ від імені Приходька звернувся його адвокат Віктор Чевгуз. На рішення адвокат чекав півтора року.

Захисник обвинувачуваного розповів журналістам, що подаватиме апеляцію на рішення Переяславського суду та вимагатиме нічний домашній арешт.

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Трьом іншим фігурантам справи суд продовжив запобіжні заходи на два місяці: Дмитро Кривошей та Володимир Петровець залишаться під заставою, а син Петровця – під зобов’язанням матері.

Наступне засідання у справі призначили на 30 січня 2023 року.

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