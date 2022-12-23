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Четвертого обвиняемого по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова освободили из-под стражи – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 00:58
Кирилл Тлявов, фото из Facebook Офиса генпрокурора

Переяславский городской районный суд освободил из-под стражи Ивана Приходько, обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Теперь он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Источник: "Суспільне"

Детали: Издание сообщает, что причиной изменения меры пресечения стало решение Европейского суда по правам человека, который признал ненадлежащими условия пребывания Приходько в СИЗО, а срок пребывания в заключении – чрезмерным. Также ЕСПЧ обязал государство возместить Приходько более 9 тысяч евро.

Об изменении меры пресечения для Приходько просили прокуроры – впервые за почти 3,5 года. Обвинение ходатайствовало о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета, но из-за недостатка устройств в правоохранительных органах суд ограничился круглосуточным домашним арестом без браслета. Также Приходько обязали сообщать суду об изменении места жительства, сдать документы для выезда за границу и воздерживаться от общения с другими обвиняемыми.

Прямая речь прокурора Максима Дергачева: "Поскольку Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, то в соответствии со статьей 46 конвенции, решения ЕСПЧ являются обязательными для исполнения. При этом ЕСПЧ не признал незаконным именно содержание под стражей. Европейский суд признает нарушением конвенции дальнейшее содержание Приходько под стражей. Это решение не может быть обжаловано нами, поскольку в ЕСПЧ нет апелляционной или кассационной инстанции".

Больше деталей: С иском в ЕСПЧ от имени Приходько обратился его адвокат Виктор Чевгуз. Решения адвокат ждал полтора года.

Защитник обвиняемого рассказал журналистам, что будет подавать апелляцию на решение Переяславского суда и требовать ночной домашний арест.

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Трем другим фигурантам дела суд продлил меры пресечения на два месяца: Дмитрий Кривошей и Владимир Петровец останутся под залогом, а сын Петровца – под обязательством матери.

Следующее заседание по делу назначили на 30 января 2023 года.

Предыстория:

  • 3 июня 2019 года в Переяславе-Хмельницком от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний Кирилл Тлявов. По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц". Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Петровец и Приходько не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
  • 17 июля 2019 года ГБР объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
  • 18 июля 2019-го стало известно, что следствие также объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего – 4 подозрения).
  • В 2020 году Дмитрия Кривошея и Владимира Петровца суд освободил из-под стражи после внесения залога.

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Темы: судубийство
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