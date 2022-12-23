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Україна та український народ надихають увесь світ – Байден після візиту Зеленського

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 грудня 2022, 19:49
Україна та український народ надихають увесь світ – Байден після візиту Зеленського
ФОТО: THE WHITE HOUSE

Президент США Джо Байден опублікував відео за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського і відзначив, що український народ надихає увесь світ. 

Джерело: Twitter Байдена

Пряма мова Байдена: "Україна та український народ надихають не лише нас - вони надихають світ.

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Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі".

Деталі: У відповідь президент України подякував Байдену.

Пряма мова Зеленського: "Для мене було честю відвідати США, звернутися до американського народу та Конгресу, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемогти! Цей візит показав: наші держави разом стоять на стороні добра, демократії та справедливості. Разом творять майбутнє". 

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21 грудня Зеленський здійснив візит у Вашингтон. Президент США за підсумками візиту оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Байден також відзначив, що Україна не залишиться наодинці проти Росії, яка напала на Україну.

Теми: БайденЗеленськийСШАУкраїна
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