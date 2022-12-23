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Україна та український народ надихають увесь світ – Байден після візиту Зеленського

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 грудня 2022, 20:49
ФОТО: THE WHITE HOUSE

Президент США Джо Байден опублікував відео за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського і відзначив, що український народ надихає увесь світ. 

Джерело: Twitter Байдена

Пряма мова Байдена: "Україна та український народ надихають не лише нас - вони надихають світ.

Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі".

Деталі: У відповідь президент України подякував Байдену.

Пряма мова Зеленського: "Для мене було честю відвідати США, звернутися до американського народу та Конгресу, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемогти! Цей візит показав: наші держави разом стоять на стороні добра, демократії та справедливості. Разом творять майбутнє". 

21 грудня Зеленський здійснив візит у Вашингтон. Президент США за підсумками візиту оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

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Байден також відзначив, що Україна не залишиться наодинці проти Росії, яка напала на Україну.

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Теми: БайденЗеленськийСШАУкраїна
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