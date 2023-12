Україна та український народ надихають увесь світ – Байден після візиту Зеленського

Президент США Джо Байден опублікував відео за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського і відзначив, що український народ надихає увесь світ.

Джерело: Twitter Байдена

Пряма мова Байдена: "Україна та український народ надихають не лише нас - вони надихають світ.

Реклама:

Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі".

Деталі: У відповідь президент України подякував Байдену.

Пряма мова Зеленського: "Для мене було честю відвідати США, звернутися до американського народу та Конгресу, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемогти! Цей візит показав: наші держави разом стоять на стороні добра, демократії та справедливості. Разом творять майбутнє".

21 грудня Зеленський здійснив візит у Вашингтон. Президент США за підсумками візиту оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Байден також відзначив, що Україна не залишиться наодинці проти Росії, яка напала на Україну.

Ukraine and the Ukrainian people don’t just inspire us – they inspire the world.



It was an honor to host President Zelenskyy at the White House. pic.twitter.com/lzxd40Ervv