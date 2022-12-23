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Украина и украинский народ вдохновляют весь мир – Байден после визита Зеленского

Алена МазуренкоПятница, 23 декабря 2022, 19:49
Украина и украинский народ вдохновляют весь мир – Байден после визита Зеленского
ФОТО: THE WHITE HOUSE

Президент США Джо Байден опубликовал видео по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что украинский народ вдохновляет весь мир. 

Источник: Twitter Байдена

Прямая речь Байдена: "Украина и украинский народ вдохновляют не только нас – они вдохновляют мир.

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Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме".

Детали: В ответ президент Украины поблагодарил Байдена.

Прямая речь Зеленского: "Для меня было честью посетить США, обратиться к американскому народу и Конгрессу, встретиться с лидером страны, которая помогает нам выстоять. И победить! Этот визит показал: наши государства вместе стоят на стороне добра, демократии и справедливости. Вместе творят будущее". 

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21 декабря Зеленский совершил визит в Вашингтон. Президент США по итогам визита объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Байден также отметил, что Украина не останется в одиночку против России, которая напала на Украину.

Темы: БайденЗеленскийСШАУкраина
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