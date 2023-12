Украина и украинский народ вдохновляют весь мир – Байден после визита Зеленского

Президент США Джо Байден опубликовал видео по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что украинский народ вдохновляет весь мир.

Источник: Twitter Байдена

Прямая речь Байдена: "Украина и украинский народ вдохновляют не только нас – они вдохновляют мир.

Реклама:

Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме".

Детали: В ответ президент Украины поблагодарил Байдена.

Прямая речь Зеленского: "Для меня было честью посетить США, обратиться к американскому народу и Конгрессу, встретиться с лидером страны, которая помогает нам выстоять. И победить! Этот визит показал: наши государства вместе стоят на стороне добра, демократии и справедливости. Вместе творят будущее".

21 декабря Зеленский совершил визит в Вашингтон. Президент США по итогам визита объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Байден также отметил, что Украина не останется в одиночку против России, которая напала на Украину.

Ukraine and the Ukrainian people don’t just inspire us – they inspire the world.



It was an honor to host President Zelenskyy at the White House. pic.twitter.com/lzxd40Ervv