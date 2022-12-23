Російським провладним медіа заборонили писати будь-що про мобілізацію – ЗМІ

Російським провладним ЗМІ заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію.

Джерело: російська служба The Moscow Times із посиланням на джерела

Дослівно: "Російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації, розповіли The Moscow Times два джерела в проурядових ЗМІ".

Деталі: За даними видання, негласне розпорядження надійшло з адміністрації президента РФ напередодні новорічних свят.

"До цього ми могли писати і про поточну мобілізацію, і про можливі сценарії та прогнози. Тепер усі прогнози поставлено на стоп. У вимозі йдеться, що не можна цитувати, навіть якщо заяву зробив депутат Держдуми РФ або сенатор", - зазначає джерело.

Водночас співрозмовники видання у фракціях "системної опозиції" в Держдумі зазначили, що для депутатів вимоги не коментувати мобілізацію немає.

Що передувало: 20 грудня російський диктатор Володимир Путін, незважаючи на заяви про закінчення часткової мобілізації, доручив сформувати робочу групу щодо мобілізації та підготовки новобранців.

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21 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також планує підвищити граничний вік призову та збільшити кількість контрактників в РФ.

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