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Російським провладним медіа заборонили писати будь-що про мобілізацію – ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 22:09
Російським провладним медіа заборонили писати будь-що про мобілізацію – ЗМІ
російські мобілізовані, фото Getty Images

Російським провладним ЗМІ заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію.

Джерело: російська служба The Moscow Times із посиланням на джерела

Дослівно: "Російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації, розповіли The Moscow Times два джерела в проурядових ЗМІ".

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Деталі: За даними видання, негласне розпорядження надійшло з адміністрації президента РФ напередодні новорічних свят.

"До цього ми могли писати і про поточну мобілізацію, і про можливі сценарії та прогнози. Тепер усі прогнози поставлено на стоп. У вимозі йдеться, що не можна цитувати, навіть якщо заяву зробив депутат Держдуми РФ або сенатор", - зазначає джерело.

Водночас співрозмовники видання у фракціях "системної опозиції" в Держдумі зазначили, що для депутатів вимоги не коментувати мобілізацію немає.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 20 грудня російський диктатор Володимир Путін, незважаючи на заяви про закінчення часткової мобілізації, доручив сформувати робочу групу щодо мобілізації та підготовки новобранців.

21 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також планує підвищити граничний вік призову та збільшити кількість контрактників в РФ.

Передісторія:

  • Наприкінці жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.
  • 31 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак він зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ.
  • 1 листопада прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в адміністрації Путіна після консультації з юристами дійшли висновку, що указ про завершення призову в рамках мобілізації не потрібен.

Теми: РосіяЗМІмобілізація
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