Российским провластным медиа запретили писать что-либо о мобилизации – СМИ
Российским провластным СМИ запретили распространять любые заявления о мобилизации.
Источник: российская служба The Moscow Times со ссылкой на источники
Дословно: "Российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации, рассказали The Moscow Times два источника в проправительственных СМИ".
Детали: По данным издания, негласное распоряжение поступило из администрации президента РФ накануне новогодних праздников.
"До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат Госдумы РФ или сенатор", — отмечает источник.
Вместе с тем собеседники издания во фракциях "системной оппозиции" в Госдуме отметили, что для депутатов требования не комментировать мобилизацию нет.
Что предшествовало: 20 декабря российский диктатор Владимир Путин, несмотря на заявления об окончании частичной мобилизации, поручил сформировать рабочую группу относительно мобилизации и подготовки новобранцев.
21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих, а также планирует повысить предельный возраст призыва и увеличить количество контрактников в РФ.
Предыстория:
- 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.
- 31 октября президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, однако он сделал вид, что не знает, нужен ли для этого отдельный указ.
- 1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации Путина после консультации с юристами пришли к выводу, что указ о завершении призыва по мобилизации не нужен.