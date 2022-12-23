Российским провластным медиа запретили писать что-либо о мобилизации – СМИ

Российским провластным СМИ запретили распространять любые заявления о мобилизации.

Источник: российская служба The Moscow Times со ссылкой на источники

Дословно: "Российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации, рассказали The Moscow Times два источника в проправительственных СМИ".

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Детали: По данным издания, негласное распоряжение поступило из администрации президента РФ накануне новогодних праздников.

"До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат Госдумы РФ или сенатор", — отмечает источник.

Вместе с тем собеседники издания во фракциях "системной оппозиции" в Госдуме отметили, что для депутатов требования не комментировать мобилизацию нет.

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Что предшествовало: 20 декабря российский диктатор Владимир Путин, несмотря на заявления об окончании частичной мобилизации, поручил сформировать рабочую группу относительно мобилизации и подготовки новобранцев.

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих, а также планирует повысить предельный возраст призыва и увеличить количество контрактников в РФ.

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