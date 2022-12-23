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Российским провластным медиа запретили писать что-либо о мобилизации – СМИ

Катерина ТищенкоПятница, 23 декабря 2022, 23:09
российские мобилизованные, фото Getty Images

Российским провластным СМИ запретили распространять любые заявления о мобилизации.

Источник: российская служба The Moscow Times со ссылкой на источники

Дословно: "Российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации, рассказали The Moscow Times два источника в проправительственных СМИ".

Детали: По данным издания, негласное распоряжение поступило из администрации президента РФ накануне новогодних праздников.

"До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат Госдумы РФ или сенатор", — отмечает источник.

Вместе с тем собеседники издания во фракциях "системной оппозиции" в Госдуме отметили, что для депутатов требования не комментировать мобилизацию нет.

Что предшествовало: 20 декабря российский диктатор Владимир Путин, несмотря на заявления об окончании частичной мобилизации, поручил сформировать рабочую группу относительно мобилизации и подготовки новобранцев.

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21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих, а также планирует повысить предельный возраст призыва и увеличить количество контрактников в РФ.

Предыстория:

  • 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.
  • 31 октября президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, однако он сделал вид, что не знает, нужен ли для этого отдельный указ.
  • 1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации Путина после консультации с юристами пришли к выводу, что указ о завершении призыва по мобилизации не нужен.

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Темы: РосcияСМИмобилизация
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