Позов Семочка до СЗР розглядатиме найвищий суд через розбіжності в законі

Позов Сергія Семочка щодо поновлення на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України розглядатиме Велика палата Верховного суду України.

Джерело: реєстр судових справ

Деталі: Справу №640/22970/19 за позовом Семочка до СЗР України про визнання протиправним та скасування рішення, поновлення на військовій службі та посаді, стягнення грошового забезпечення за час вимушеного прогулу передали на розгляд Великої Палати Верховного Суду 13 грудня. Відповідачем буде СЗР.

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Раніше, 13 січня 2021 року, Верховний суд частково задовольнив позов Семочка до президента: визнав протиправним і скасував указ Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року №143/2019 року "Про звільнення Семочка С.О. з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України" через порушення процедури підготовки указу. При цьому Верховний суд відмовив у поновленні Семочка на посаді першого заступника голови СЗРУ.

Але ексрозвідник окремо судився через наказ свого керівництва, вимагаючи поновлення. У цій справі спершу Окружний адмінсуд Києва став на сторону Семочка. Згодом апеляційний суд зайняв протилежну позицію і відмовив звільненому спецслужбовцю.

Відтак Семочко подав скаргу до Касаційного суду у складі Верховного суду. Той побачив правову колізію, а саме розбіжності між законом "Про військовий обов`язок і військову службу" та окремим положенням, яке регулює службу в зовнішній розвідці.

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Касаційний суд через можливе різне трактування закону вирішив не ухвалювати рішення самостійно, а передати справу до Великої палати. Як зазначили в суді, це має забезпечити "спрямованість на розвиток права в цілому та спрямованість на формування єдиної правозастосовчої практики".

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