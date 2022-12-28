Иск Семочко к СВР будет рассматривать высший суд из-за разногласий в законе

Иск Сергея Семочко о восстановлении в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины будет рассматривать Большая палата Верховного суда Украины.

Источник: реестр судебных дел

Детали: Дело №640/22970/19 по иску Семочко к СВР Украины о признании противоправным и отмене решения, восстановлении на военной службе и должности, взыскании денежного обеспечения за время вынужденного прогула передали на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда 13 декабря. Ответчиком будет СВР.

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Ранее, 12 января 2021 года, Верховный суд частично удовлетворил иск Семочко к президенту: признал противоправным и отменил указ Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года №143/2019 "Об увольнении Семочко С.А. с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины" из-за нарушения процедуры подготовки указа. При этом Верховный суд отказал в восстановлении Семочко в должности первого заместителя главы СВРУ.

Но экс-разведчик отдельно судился из-за приказа своего руководства, требуя восстановления. В этом деле сначала Окружной админсуд Киева стал на сторону Семочко. Позже апелляционный суд занял противоположную позицию и отказал уволенному спецслужащему.

В связи с этим Семочко подал жалобу в Кассационный суд в составе Верховного суда. Тот увидел правовую коллизию, а именно разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и отдельным положением, которое регулирует службу во внешней разведке.

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Кассационный суд из-за возможной разной трактовки закона решил не принимать решение самостоятельно, а передать дело в Большую палату. Как отметили в суде, это должно обеспечить "направленность на развитие права в целом и направленность на формирование единой правоприменительной практики".

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