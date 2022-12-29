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Кличко: Над Києвом знищили 16 ракет

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 10:40
Російська ракета в небі над Київщиною. Скриншот з відео з Telegram начальника поліції Києва Андрія Нєбитова

Сили ППО знищили над столицею 16 ворожих ракет, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: Кличко в Telegram

Пряма мова мера столиці: "За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет".

Деталі: За кілька хвилин Кличко уточнив, що сили ППО знищили 16 ракет.

Передісторія:

Теми: КиїввійнаВіталій Кличко
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