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Кличко: Над Києвом знищили 16 ракет

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 09:40
Кличко: Над Києвом знищили 16 ракет
Російська ракета в небі над Київщиною. Скриншот з відео з Telegram начальника поліції Києва Андрія Нєбитова

Сили ППО знищили над столицею 16 ворожих ракет, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: Кличко в Telegram

Пряма мова мера столиці: "За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет".

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Деталі: За кілька хвилин Кличко уточнив, що сили ППО знищили 16 ракет.

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Теми: КиїввійнаВіталій Кличко
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