Кличко: Над Києвом знищили 16 ракет
Четвер, 29 грудня 2022, 10:40
Сили ППО знищили над столицею 16 ворожих ракет, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Джерело: Кличко в Telegram
Пряма мова мера столиці: "За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет".
Деталі: За кілька хвилин Кличко уточнив, що сили ППО знищили 16 ракет.
Передісторія:
- По всій Україні від 6 ранку лунає повітряна тривога. Росія вдалася до масштабного ракетного обстрілу України.
- Вранці 29 грудня у Харкові, Одесі, Львові і Києві пролунали вибухи.
- У КМВА повідомили, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі, промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Внаслідок ранкової атаки ворога постраждало 3 людей, серед них 14-річна дівчинка.