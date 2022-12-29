Кличко: Над Киевом уничтожили 16 ракет
Четверг, 29 декабря 2022, 09:40
Силы ПВО уничтожили над столицей 16 вражеских ракет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Источник: Кличко в Telegram
Прямая речь мэра столицы: "По предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет".
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Детали: Через несколько минут Кличко уточнил, что силы ПВО уничтожили 16 ракет.
Предыстория:
- По всей Украине с 6 утра раздается воздушная тревога. Россия прибегла к масштабному ракетному обстрелу Украины.
- Утром 29 декабря в Харькове, Одессе, Львове и Киеве прогремели взрывы.
- В КГГА сообщили, что обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе, промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. В результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка.
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