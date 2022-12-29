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Кличко: Над Киевом уничтожили 16 ракет

Ирина БалачукЧетверг, 29 декабря 2022, 09:40
Кличко: Над Киевом уничтожили 16 ракет
Российская ракета в небе над Киевской областью. Скриншот из видео из Telegram начальника полиции Киева Андрея Небытова

Силы ПВО уничтожили над столицей 16 вражеских ракет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь мэра столицы: "По предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет".

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Детали: Через несколько минут Кличко уточнил, что силы ПВО уничтожили 16 ракет.

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Темы: КиеввойнаВиталий Кличко
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