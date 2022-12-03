Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі вщент згорів будинок, в якому мешкали біженці з України

"Європейська правда"Субота, 3 грудня 2022, 14:30
У Польщі вщент згорів будинок, в якому мешкали біженці з України

У польському селі Вшесьцє поблизу Слупська (Поморське воєводство) у п'ятницю загорівся будинок, в якому проживають біженці з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У господарському приміщенні, переобладнаному для проживання людей, проживали 33 особи. Ще до прибуття пожежної бригади 31 біженець встиг евакуюватися. Прибувши на місце, служби розпочали пошуки зниклих. Як згодом з'ясувалося, це була мати з дитиною, за якою вона пішла до школи.

Реклама:

Ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Пожежу ліквідовували 15 пожежних бригад. Вогнем було охоплено всю будівлю.

Як повідомила капітан Івона Ленарт з пожежної бригади Слупська, пожежа була ліквідована у п'ятницю ввечері.

ВІДЕО ДНЯ

Після первинних обстежень стало зрозуміло, що конструкція будівлі зазнала значних пошкоджень і більше не придатна для проживання. З іншого боку, вогнеборці врятували прилеглі будівлі.

Муніципалітет Слупська, на території якого знаходиться згоріла будівля, повідомив, що забезпечить постраждалих мешканців необхідними речами, зокрема ковдрами, рушниками та предметами першої необхідності.

"Ми також маємо запевнення від власника закладу, що погорільці мають де переночувати, хоча ми підготували наші загальні кімнати для такої потреби", - запевнила очільниця гміни Барбара Дикєр. Вона не виключила, що в суботу буде організовано збір коштів для постраждалих.

Про причини пожежі не повідомляється. У поліції заявили, що буде проведено ретельну перевірку місцевості, а також експертизу за участю поліцейського техніка та пожежного експерта.

Теми: Польщавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Польща
У Польщі знята з виборів кандидатка перепросила у Путіна, що назвала його злочинцем
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: