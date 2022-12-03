У Польщі вщент згорів будинок, в якому мешкали біженці з України

У польському селі Вшесьцє поблизу Слупська (Поморське воєводство) у п'ятницю загорівся будинок, в якому проживають біженці з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У господарському приміщенні, переобладнаному для проживання людей, проживали 33 особи. Ще до прибуття пожежної бригади 31 біженець встиг евакуюватися. Прибувши на місце, служби розпочали пошуки зниклих. Як згодом з'ясувалося, це була мати з дитиною, за якою вона пішла до школи.

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Ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Пожежу ліквідовували 15 пожежних бригад. Вогнем було охоплено всю будівлю.

Як повідомила капітан Івона Ленарт з пожежної бригади Слупська, пожежа була ліквідована у п'ятницю ввечері.

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Після первинних обстежень стало зрозуміло, що конструкція будівлі зазнала значних пошкоджень і більше не придатна для проживання. З іншого боку, вогнеборці врятували прилеглі будівлі.

Муніципалітет Слупська, на території якого знаходиться згоріла будівля, повідомив, що забезпечить постраждалих мешканців необхідними речами, зокрема ковдрами, рушниками та предметами першої необхідності.

"Ми також маємо запевнення від власника закладу, що погорільці мають де переночувати, хоча ми підготували наші загальні кімнати для такої потреби", - запевнила очільниця гміни Барбара Дикєр. Вона не виключила, що в суботу буде організовано збір коштів для постраждалих.

Про причини пожежі не повідомляється. У поліції заявили, що буде проведено ретельну перевірку місцевості, а також експертизу за участю поліцейського техніка та пожежного експерта.