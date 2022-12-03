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В Польше дотла сгорел дом, в котором жили беженцы из Украины

"Европейская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 15:30

В польском селе Вшесьце вблизи Слупска (Поморское воеводство) в пятницу загорелся дом, в котором проживают беженцы из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

В хозяйственном помещении, переоборудованном для проживания людей, проживали 33 человека. Еще до прибытия пожарной бригады 31 беженец успел эвакуироваться. Прибыв на место, службы начали поиски пропавших. Как впоследствии выяснилось, это была мать с ребенком, за которым она пошла в школу.

Никто из жителей дома не пострадал.

Пожар ликвидировали 15 пожарных бригад. Огнем было охвачено все здание.

Как сообщила капитан Ивона Ленарт из пожарной бригады Слупска, пожар был ликвидирован в пятницу вечером.

После первичных обследований стало понятно, что конструкция здания получила значительные повреждения и больше не пригодна для проживания. С другой стороны, пожарные спасли близлежащие здания.

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Муниципалитет Слупска, на территории которого находится сгоревшее здание, сообщил, что обеспечит пострадавших жителей необходимыми вещами, в частности одеялами, полотенцами и предметами первой необходимости.

"Мы также имеем заверения от владельца заведения, что погорельцам есть где переночевать, хотя мы подготовили наши общие комнаты для такой потребности", - заверила глава гмины Барбара Дикер. Она не исключила, что в субботу будет организован сбор средств для пострадавших.

О причинах пожара не сообщается. В полиции заявили, что будет проведена тщательная проверка местности, а также экспертиза с участием полицейского техника и пожарного эксперта.

Темы: Польшавойна
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