День ЧС-22: стартував плей-оф, Австралія та США завершили свої виступи

У чотирнадцятий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі почалася стадія плей-оф, і вже дві команди завершили участь у турнірі.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: У фінальній стадії Мундіалю щодня буде по два матчі, і переможені команди їдуть додому.

3 грудня вдень зустрілися Нідерланди проти США.

Штати мали відкривати вже на третій хвилині, проте нападник не зміг пробити воротаря, залишившись з ним сам на сам. Згодом команда пропустила у свої ворота, а на перерву пішли, програючи у два м’ячі.

Попри рахунок, американці створили декілька небезпечних моментів, навіть відіграли один м’яч, але не дотисли й пропустили. Матч завершився з рахунком 3:1.

В цілому США показали активнішу гру, ніж Нідерланди, і, попри поразку, порадували своїх вболівальників. Молоді гравці виявилися відкриттям цього чемпіонату, й від них очікують гарних результатів через 4 роки.

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У цьому матчі зафіксували рекорд чемпіонату – нідерландець Дензел Дамфріс став першим гравцем турніру з трьома результативними діями в одному матчі (два асисти та гол).

Увечері грали Австралія проти Аргентини.

В австралійців, попри сенсаційний вихід в цю стадію, експерти та аналітики не вірили, і, як виявилося, недарма – аргентинці показали якісний футбол та були на полі на голову вищими.

Саме так було до 77 хвилини, поки Австралія не забила гол. Після цього команда ніби заново народилася – почала атакувати й тримати м’яч, мали декілька 100% шансів, навіть здавалося, що аргентинці не впораються з шаленим натиском.

Але ті змогли ніби чудом зберегти рахунок 2:1 і пройти далі.

До речі, сьогодні – ювілейний тисячний матч в кар’єрі лідера біло-блакитних Ліонеля Мессі, і він забив свій 789-й гол.

Сьогоднішні переможці, Нідерланди та Аргентина, зіграють між собою 9 грудня.