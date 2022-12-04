Ізраїль атакував збройний цех бойовиків у секторі Гази

Ізраїльський винищувач відправляється на бойове завдання, скрін з відео

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) нанесла удари по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Джерело: пресслужба ЦАХАЛу

Деталі: Повідомляється, що у відповідь на ракетний обстріл території Ізраїлю винищувачі атакували цех з виробництва зброї терористичної організації ХАМАС.

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Зазначається, що на цьому заводі бойовики виробляють більшість своїх ракет.

Місце нанесення удару Фото: ЦАХАЛ

Крім того, ВПС завдали удару по тунелю бойовиків на півдні Гази.

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Пресслужба армії Ізраїлю наголосила, що "сьогоднішня атака продовжує тенденцію нанесення шкоди здатності ХАМАСу зміцнюватися у секторі Гази".