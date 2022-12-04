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Израиль атаковал оружейный цех боевиков в секторе Газа

"Украинская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 02:29
Израиль атаковал оружейный цех боевиков в секторе Газа
Израильский истребитель отправляется на боевое задание, скрин с видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Источник: пресс-служба ЦАХАЛа

Детали: Сообщается, что в ответ на ракетный обстрел территории Израиля истребители атаковали цех по производству оружия террористической организации ХАМАС.

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Отмечается, что на этом заводе боевики производят большинство своих ракет.

 

Место нанесения удара

Фото: ЦАХАЛ

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Кроме того, ВВС нанесли удар по тоннелю боевиков на юге Газы.

Пресс-служба армии Израиля подчеркнула, что "сегодняшняя атака продолжает тенденцию нанесения ущерба способности ХАМАСа укрепляться в секторе Газа".

Темы: ИзраильСектор Газа
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