Израиль атаковал оружейный цех боевиков в секторе Газа
Воскресенье, 4 декабря 2022, 02:29
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.
Источник: пресс-служба ЦАХАЛа
Детали: Сообщается, что в ответ на ракетный обстрел территории Израиля истребители атаковали цех по производству оружия террористической организации ХАМАС.
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Отмечается, что на этом заводе боевики производят большинство своих ракет.
Кроме того, ВВС нанесли удар по тоннелю боевиков на юге Газы.
Пресс-служба армии Израиля подчеркнула, что "сегодняшняя атака продолжает тенденцию нанесения ущерба способности ХАМАСа укрепляться в секторе Газа".