Израиль атаковал оружейный цех боевиков в секторе Газа
Воскресенье, 4 декабря 2022, 03:29
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.
Источник: пресс-служба ЦАХАЛа
Детали: Сообщается, что в ответ на ракетный обстрел территории Израиля истребители атаковали цех по производству оружия террористической организации ХАМАС.
Отмечается, что на этом заводе боевики производят большинство своих ракет.
Кроме того, ВВС нанесли удар по тоннелю боевиков на юге Газы.
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Пресс-служба армии Израиля подчеркнула, что "сегодняшняя атака продолжает тенденцию нанесения ущерба способности ХАМАСа укрепляться в секторе Газа".