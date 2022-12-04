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День ЧС-22: французькі рекорди, розгром Сенегалу

Роман ПетренкоНеділя, 4 грудня 2022, 21:53
День ЧС-22: французькі рекорди, розгром Сенегалу
фото getty

У п’ятнадцятий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі продовжилася 1/8 фіналу, з якої вилетіли Польща та Сенегал.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Першими зустрічалися Франція з Польщею.

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До початку матчу аналітики зовсім не вірили в Польщу, і недаремно – команди продемонстрували абсолютно різні рівні гри.

Зокрема, поляки завдали три удари у площину воріт суперника (проти восьми), один з яких – реалізований на останніх секундах пенальті.

Французи після 3:1 гратимуть у чвертьфіналі. З поляків, за даними експертів, показали гру лише лідер Роберт Левандовський та воротар Войцех Щенсний.

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Також ЗМІ повідомили про декілька рекордів, які набрала Франція у цій грі.

Зокрема, Мбаппе відзначився дублем, тепер у нього кількість голів на Чемпіонатах світу виросла до 9.

Таким чином, француз випередив легендарного Пеле у списку гравців, які забивали на Мундіалях до своїх 24 років (у короля футболу було 7 м’ячів).

Олів’є Жиру став найкращим бомбардиром збірної за всю історію з 52 голами (на другому місці Анрі з 51).

Антуан Грізманн провів 71 гру поспіль за збірну, це абсолютний рекорд в цій країні.

Цікаво, що президент Франції Еммануель Макрон перед грою вгадав майбутній рахунок, а також, що заб’ють Левандовський, Мбаппе та Жиру.

Увечері зустрілися Англія та Сенегал.

Перед грою стало відомо, що основний гравець Англії Рахім Стерлінг покинув Катар та полетів додому через "сімейні обставини", що сталося точно наразі невідомо.

Проте це не завадило Англії розгромити Сенегал з рахунком 3:0, завдавши при цьому лише чотири удари у площину воріт.

Англійці тотально контролювали м’яч, надійно грали в пас, і, здавалося, навіть не встигли викластися на повну.

Сьогоднішні переможці зустрінуться між собою 10 грудня.

Теми: чемпіонат світуфутболспорт
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