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День ЧМ-22: французские рекорды, разгром Сенегала

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 21:53
День ЧМ-22: французские рекорды, разгром Сенегала

В пятнадцатый день Чемпионата мира 2022 в Катаре продолжилась 1/8 финала, из которой вылетели Польша и Сенегал.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Первыми встречались Франция с Польшей.

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До начала матча аналитики совсем не верили в Польшу, и не зря - команды продемонстрировали совершенно разные уровни игры.

В частности, поляки нанесли три удара в створ ворот соперника (против восьми), один из которых - реализованный на последних секундах пенальти.

Французы после 3:1 будут играть в четвертьфинале. Из поляков, по данным экспертов, показали игру только лидер Роберт Левандовский и вратарь Войцех Щенсный.

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Также СМИ сообщили о нескольких рекордах, которые набрала Франция в этой игре.

В частности, Мбаппе отметился дублем, теперь у него количество голов на Чемпионатах мира выросло до 9.

Таким образом, француз опередил легендарного Пеле в списке игроков, которые забивали на Мундиалях до своих 24 лет (у короля футбола было 7 мячей).

Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром сборной за всю историю с 52 голами (на втором месте Анри с 51).

Антуан Гризманн провел 71 игру подряд за сборную, это абсолютный рекорд в этой стране.

Интересно, что президент Франции Эммануэль Макрон перед игрой угадал будущий счет, а также, что забьют Левандовский, Мбаппе и Жиру.

Вечером встретились Англия и Сенегал.

Перед игрой стало известно, что основной игрок Англии Рахим Стерлинг покинул Катар и улетел домой из-за "семейных обстоятельств", что произошло точно пока неизвестно.

Однако это не помешало Англии разгромить Сенегал со счетом 3:0, нанеся при этом лишь четыре удара в створ ворот.

Англичане тотально контролировали мяч, надежно играли в пас, и, казалось, даже не успели выложиться на полную.

Сегодняшние победители встретятся между собой 10 декабря.

Темы: чемпионат мирафутболспорт
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