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Лавров знову заговорив про "ризик зіткнення ядерних держав"

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 16:52

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров знову заговорив про ризик конфлікту між ядерними державами, заявивши, що західні держави буцімто "взяли лінію на воєнну конфронтацію" з РФ. 

Як пише "Європейська правда", його слова наводять російські ЗМІ, серед яких РИА Новости. Заява Лаврова пролунала у відеозверненні до учасників Московської конференції з нерозповсюдження ядерної зброї.  

"В умовах зусиль Заходу зі стримування Росії, серйозну загрозу становить лінія США і НАТО в цілому на фактичну воєнну конфронтацію з нами. Очевидно, що це загрожує прямим зіткненням ядерних держав із катастрофічними наслідками", - заявив Лавров. 

Він поскаржився, що на Заході "зумисно викривлюють" попередження з Москви та звинувачують Росію у риториці погроз. 

Лавров додав, що Кремль орієнтується на логіку принципів, закріплени у спільних документах країн ядерної п’ятірки. 

"Згідно із заявою п’яти держав про неприпустимість ядерної війни необхідно запобігати будь-якому збройному конфлікту між країнами, які мають ядерну зброю, і Росія виходить саме з цього",  - сказав глава МЗС РФ. 

Дивіться також новий відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему: Путін обрав заміну ядерним ударам, кажуть США. А Україна б'є по ядерним інструментам РФ.

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Теми: Лавровядерна зброя
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