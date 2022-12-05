Лавров снова заговорил о "риске столкновения ядерных государств"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова заговорил о риске конфликта между ядерными государствами, заявив, что Запад якобы "взял линию на военную конфронтацию" с РФ.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводят российские СМИ, в числе которых РИА Новости. Заявление Лаврова прозвучало в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению ядерного оружия.

"В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями", - заявил Лавров.

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Он посетовал, что на Западе "преднамеренно искажают" предупреждения из Москвы и обвиняют Россию в риторике угроз.

Лавров добавил, что Кремль ориентируется на логику принципов, закрепленных в совместных документах стран ядерной пятерки.

"В соответствии с заявлением пяти держав о недопустимости ядерной войны необходимо предотвращать любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием. Россия исходит именно из этого", - сказал глава МИД РФ.

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