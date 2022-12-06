З часу деокупації Херсона російські загарбники тікають у Каланчак і ховають там загиблих

У Каланчацькій громаді, що у Скадовському районі, з початком деокупації правобережної частини Херсонської області суттєво збільшилася кількість російських військових, зараз вони звозять туди поранених.

Джерело: селищна голова Каланчака Світлана Фоміна для проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя"

Пряма мова: "У нашу громаду звозяться поранені російські військові. Вони привезли своїх лікарів, які лікують поранених. Знаю, що на одному з цвинтарів вони (окупанти – ред.) вирили цілу канаву і там хоронять своїх загиблих".

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Деталі: За словами Фоміної, "люди у громаді дуже налякані", а загалом ситуація в громаді – "напружена".

"Напружена, тому що постійно людей викрадали, перевіряли, робили обшуки по домах. А коли звільнили правобережжя, перед звільненням Херсона, всі російські військові, вони скупчилися саме у нашій громаді. Їх було настільки багато, що вони жили фактично в кожному домі, оселялися в садочках, у школах, будинках культури", – каже голова села.

Нагадаємо: 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з обласного центру, розташованого на правому (західному) березі Дніпра. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.