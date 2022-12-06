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Со времени деоккупации Херсона российские захватчики бегут в Каланчак и хоронят там погибших

"Украинская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 20:47

В Каланчакской общине, что в Скадовском районе, с началом деоккупации правобережной части Херсонской области существенно увеличилось количество российских военных, сейчас они свозят туда раненых.

Источник: поселковая глава Каланчака Светлана Фомина для проекта Радио Свобода "Новости Приазовья" 

Прямая речь: "В нашу общину свозятся раненые российские военные. Они привезли своих врачей, которые лечат раненых. Знаю, что на одном из кладбищ они (оккупанты – ред.) вырыли целую канаву и там хоронят своих погибших".

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Детали: По словам Фоминой, "люди в общине очень напуганы", а в целом ситуация в общине – "напряженная".

"Напряженная, потому что постоянно людей похищали, проверяли, совершали обыски по домам. А когда освободили правобережье, перед освобождением Херсона, все российские военные, они скопились именно в нашей общине. Их было настолько много, что они жили фактически в каждом доме, селились в садиках, в школах, домах культуры", – говорит глава села.

Напомним: 11 ноября Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль украинской армии. Российские военные отступили из областного центра, расположенного на правом (западном) берегу Днепра. После отступления российские захватчики начали регулярно обстреливать город.

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Темы: Херсонская областьХерсоноккупациявойна
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