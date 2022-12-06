Американець, якого випустили з полону в "ДНР", не може виїхати з Донецька: забрали документи

35-річний громадянин США Суеді Мурекезі, який був затриманий російськими окупантами в окупованому Херсоні у червні й був випущений на волю, залишився у Донецьку – він не може виїхати, бо не має при собі документів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мурекезі розповів в інтерв’ю The Guardian.

Мурекезі був затриманий 10 червня російськими окупаційними військами в Херсоні, де він проживав більше трьох років. Він провів більшу частину полону у двох різних в'язницях разом із групою іноземців, що воювали на боці України.

Сам американець та його близькі друзі й родичі стверджують, що він не брав участі у бойових діях в Україні. "Російській владі стало зрозуміло, що я не маю жодного стосунку до бойових дій, але вони все одно тримали мене у в'язниці", – сказав він журналістам.

Наприкінці жовтня, за словами Мурекезі, його звільнили з в’язниці в Донецьку, але він не зміг покинути місто, оскільки документів, що посвідчують особу, бойовики йому не віддали.

"Я дуже радий, що я на волі. Але я не знаю, що робити далі. Росіяни так і не повернули мені мій паспорт, і я відчуваю себе тут, як у пастці", – каже чоловік.

Представник Державного департаменту США заявив The Guardian, що відомству "відомо про повідомлення" про затримання Мурекезі, але відмовився від подальших коментарів, пославшись на "міркування конфіденційності".

ВІДЕО ДНЯ

"Громадяни США в Україні, які потребують допомоги, повинні зв'язатися з Державним департаментом, використовуючи контактну інформацію, доступну на нашому вебсайті", – додав представник американського відомства.

Сам Мурекезі зараз живе у знайомого в Донецьку й сподівається, що зможе потрапити додому до Різдва.