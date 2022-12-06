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День ЧС-22: Іспанія провалила серію пенальті, Марокко вперше в історії у чвертьфіналі

Роман ПетренкоВівторок, 6 грудня 2022, 21:53
День ЧС-22: Іспанія провалила серію пенальті, Марокко вперше в історії у чвертьфіналі
фото getty

На сімнадцятий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі завершилася стадія 1/8 фіналу, після якої Іспанія та Швейцарія поїхали додому, а Марокко вперше в історії пройшло у чвертьфінал.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: 6 грудня відбулися останні матчі стадії 1/8 плей-оф. Ще дві команди покидають турнір, інші потрапляють до вісімки найкращих.

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Вдень зустрілися Іспанія з Марокко.

Команди хоч і намагалися атакувати одна одну, проте ніяк не могли реалізувати свої спроби – команди за 120 хвилин нанесли лише декілька ударів у площину воріт.

Попри те, що Іспанія постійно пресингувала, вийти уперед за 120 хвилин так і не змогла. Правда, за 10 секунд до кінця основного часу команда могла забивати, влучивши після сильного удару в стійку.

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А от серія пенальті, друга на цьому турнірі, перевернулася для "Червоної фурії" соромом. Іспанці не змогли забити жоден гол у цій стадії, програвши матч 0:0 (0:3) та вилетівши з турніру.

Воротар збірної Марокко Яссін Буну виявився справжнім героєм матчу, відбивши два з трьох пенальті (ще один удар Іспанії був у стійку).

Також голкіпер "Севільї" повторив рекорд українця Олександра Шовковського, ставши другим в історії ЧС, хто не пропустив у серії пенальті.

СаШо цей рекорд встановив у 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії.

До речі, Шовковський вже привітав Буну в Facebook.

Іспанія, яка змогла забити на цьому турнірі за один матч 7 голів, летить додому.

Увечері Португалія грала проти Швейцарії.

Першою несподіванкою було те, що лідер команди Кріштіану Роналду залишився на лаві запасних.

ЗМІ пишуть, що причиною може бути невдоволення нападника через те, що його постійно заміняли під час групового етапу. Роналду на це дуже різко реагував, зокрема, сварився з гравцями і не потискав руки тренерам.

Другою несподіванкою був рахунок – хоч Португалія і вважалася фаворитом цього матчу, очікувалося, що швейцарці дадуть бій.

Але команда й без лідера змогла забити чотири м’ячі за годину, а швейцарці відповіли лише голом престижу, правда, потім ще два пропустили – 6:1.

У цьому матчі Пепе став найстаршим футболістом, який забивав на Чемпіонатах світу – йому у лютому буде 40 років.

Марокко з Португалією зустрінуться 10 грудня.

7 та 8 грудня матчів не буде – команди та вболівальники відпочиватимуть перед чвертьфіналом.

Теми: чемпіонат світуфутболспорт
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