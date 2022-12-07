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НАТО може віддати Україні кошти з фонду, який призначався для Афганістану – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 19:04

Країни НАТО розглядають можливість використання залишків коштів із фонду, який раніше використовувався для підтримки сил безпеки Афганістану, для надання підтримки Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на п'ятьох західних посадовців, обізнаних із цим питанням.

Ці кошти, відомі як Трастовий фонд Афганської національної армії, використовувалися для закупівлі обладнання та навчання військовослужбовців.

Київ попросив країни НАТО розглянути можливість перерозподілу частини з $3,4 мільярда на підтримку своїх зусиль по боротьбі з Росією, повідомили два західні чиновники.

Перерозподіл афганських коштів здебільшого не викликає розбіжностей в альянсі, зазначає видання. Гроші з трастового фонду Афганістану можуть стати тимчасовим заходом - принаймні в короткостроковій перспективі.

За словами одного із західних чиновників, чиновники НАТО обговорювали можливість використання афганських коштів для України понад місяць, зокрема під час зустрічі в Брюсселі в жовтні.

Кошти фонду були заморожені, і альянс працював над розробкою механізму для передачі грошей назад окремим країнам або переведення їх в інше місце, але кожна країна-донор сама вирішує, як використовувати ці гроші. Деякі країни НАТО розглядають можливість використання частини або всіх цих коштів для України.

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США не є учасником Трастового фонду Афганської національної армії. Але високопосадовці президента Байдена закликали своїх європейських союзників продовжувати допомагати фінансувати операції України, незважаючи на зростаючу фінансову напругу.

Прессекретар НАТО Даніеле Ріджіо заявив, що процес повернення грошей із рахунку країнам-донорам уже розпочато, але не став безпосередньо відповідати на запитання про те, що афганські кошти використовуються альянсом для підтримки України.

Цільовий фонд Афганської національної армії - один із цілої низки подібних фондів, спрямованих на допомогу Афганістану, які були заморожені, закриті або перепрофільовані після падіння Кабула.

У жовтні повідомлялося, що Литва витратить на потреби України майже 3 млн євро, які призначались для Афганістану.

Теми: НАТОУкраїнагрошіАфганістан
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