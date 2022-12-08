ЗСУ за добу знищили 340 окупантів, 2 танки та 2 БПЛА – Генштаб
Четвер, 8 грудня 2022, 09:06
За минулу добу Збройні сили знищили 340 окупантів, кількість вбитих загарбників вже досягла 93 080 військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 93 080 (+340) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 937 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 911 (+2) од,
- артилерійських систем – 1 925 (+2) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
- крилатих ракет ‒ 592 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,
- спеціальної техніки ‒ 164 (+1).
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