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ЗСУ за добу знищили 340 окупантів, 2 танки та 2 БПЛА – Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 грудня 2022, 09:06
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили знищили 340 окупантів, кількість вбитих загарбників вже досягла 93 080 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 93 080 (+340) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 937 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 911 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1 925 (+2) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 592 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,
  • спеціальної техніки ‒ 164 (+1).

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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