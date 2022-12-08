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США вважають, що Фінляндія та Швеція готові до членства в НАТО – Блінкен

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 18:23
США вважають, що Фінляндія та Швеція готові до членства в НАТО – Блінкен
фото Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Фінляндія та Швеція готові до вступу до Північноатлантичного Альянсу, проти чого поки досі виступає Туреччина.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Блінкен сказав на пресконференції в четвер за підсумками зустрічі з главами МЗС Швеції та Фінляндії Тобіасом Більстрьомом і Пеккою Хаавісто.

"Фінляндія та Швеція готові бути членами Альянсу. Їхні війська несли службу спільно з військами США й НАТО в Косово, Афганістані, Іраку, Лівії. Обоє є членами програм НАТО "Партнерство заради миру" і "Партнерства розширених можливостей". Якщо говорити просто, їхня армія майже безперешкодно взаємодіє із силами Альянсу", – зазначив він.

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Блінкен також підкреслив, що Фінляндія й Швеція поділяють із НАТО спільні цінності – непохитну відданість демократії, міжнародному порядку, заснованому на правилах, дотриманню прав людини й людської гідності.

"Розраховую, що НАТО незабаром прийме до себе Фінляндію та Швецію. З часу саміту НАТО в Мадриді обидві країни вжили конкретних заходів для виконання взятих зобов’язань, зокрема й щодо безпекових занепокоєнь з боку нашого союзника Туреччини", – вважає держсекретар США.

Раніше з аналогічною заявою про готовність Фінляндії та Швеції до членства в Альянсі виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Як відомо, Угорщина й Туреччина - єдині з 30 членів НАТО, які досі не ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. При цьому, вимоги до країн висуває лише Анкара, а в Будапешті запевняють, що ратифікація відбудеться на початку 2023 року.

Анкара стверджує, що Швеція не зробила достатньо, щоб задовольнити вимоги Туреччини, а порядок денний турецького парламенту заповнений до кінця року. Водночас Туреччина задоволена співпрацею з боку Фінляндії, яка також подала заявку на вступ до НАТО, але Анкара планує голосувати за обома заявками одночасно.

Теми: СШАНАТОФінляндіяШвеція
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