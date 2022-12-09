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Дніпропетровщина: росіяни гатили з "Градів" і важкої артилерії по трьох громадах

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 грудня 2022, 06:46
Дніпропетровщина: росіяни гатили з Градів і важкої артилерії по трьох громадах
ілюстративне фото обстрілів, фото з тг Резніченка

Російські окупаційні війська вночі обстрілювали Нікопольський район з "Градів" і важкої артилерії.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

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Люди вціліли".

Деталі: У Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач. В інших – деталі обстрілів з’ясовують відповідні служби.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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