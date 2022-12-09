Дніпропетровщина: росіяни гатили з "Градів" і важкої артилерії по трьох громадах

Російські окупаційні війська вночі обстрілювали Нікопольський район з "Градів" і важкої артилерії.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Люди вціліли".

Деталі: У Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач. В інших – деталі обстрілів з’ясовують відповідні служби.